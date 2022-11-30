Кидок невдалий: бійці 30-ї бригади показали, як "феєрично" окупанти намагались уникнути смерті

Російські окупанти прославляли свого бійця, який чи не один єдиний раз відкинув гранату та, на жаль, вижив. Військові ЗСУ показали відео, як насправді російські бійці гинуть зазвичай.

На кадрах помітно, як наші військові потужно атакували лігво російських окупантів. Відповідне відео 24 каналу надала 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

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Як ЗСУ успішно вдарили по ворогу

Оператор дрона 30-ї бригади знайшов ворожий опорний пункт і успішно вдарив по ньому.

На опублікованому відео помітно, як, побачивши гранати, росіяни, наче щурі, почали вибігати зі свого сховку.

Окрім того, на кадрах зафіксували момент, як російський загарбник, який прийшов в Україну нищити та вбивати, марно хотів відкинути від себе гранату. Він достоту наче мавпа з гранатою побідкався, намагаючись врятуватись.

Та зрештою змішався з нашою землею. Тепер на окупанта чекає тільки чорний пакет.

Як ЗСУ успішно атакували ворога: дивіться відео 18+

(Обережно! Ненормативна лексика)

Величезні втрати росіян

Станом на 30 листопада ворог втратив на війні в Україні вже 88 тисяч 880 одиниць особового складу. Тільки за минулу добу в окупантів стало менше на 500 військових.

Окрім того, успішно "мінусуються" і колаборанти. Так, в тимчасово окупованому Токмаку ліквідували зрадника, який був так званим "керівником міліції". За даними ЗМІ, це наслідок успішної атаки ЗСУ.

29 листопада Володимир Зеленський анонсував українцям, що у 2022 році Росія втратить на війні в Україні 100 тисяч солдатів убитими.

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