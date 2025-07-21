Серйозний знак: на Донеччині бійці ГУР почали вибивати "очі" росіян

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України Prymary на Донецькому напрямку завдали удару по російській системі ППО. Зокрема, цього разу було уражено дороговартісну техніку окупаційних військ. Такі удари роблять перед більш глобальними спецопераціями.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що ГУР б'є по локаторах. Там, де поруч є локатори, є й пускачі – ті ж С-300.

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Далі туди полетять далекобійні засоби ураження

ГУР мають ефективну систему виявлення локації російських засобів радіотехнічного зв'язку, зокрема локаційних.

Вони просто "закривають очі" росіянам. Це дуже важливо, особливо при підготовці якихось масштабних операцій,

– сказав Роман Світан.

Він додав, що ймовірно зараз почне працювати українська авіація в цьому напрямку з більшим обсягом, і ракети полетять саме туди. Туди, де росіянам починають "закривати", туди й націлюються далекобійні засоби ураження. Можливо, це відбулося напередодні ударів по російських тилах на Донецькому напрямку.

До слова, у самому Донецьку був приліт по місцю дислокації в обласну клінічну та травматологічну лікарню. Російська пропаганда одразу почала розповідати про те, що ЗСУ б'ють по мирних. Втім, як пояснив Роман Світан, там однозначно розташований військовий об'єкт, адже там розташований ППД військової частини.

Росіяни намагалися збити наші ракети – ймовірно, це були HIMARS. Але балістику збити практично нереально. Звісно, російські протиракети ЗРК потрапили по мирному населенню. Росіяни самі це розуміють, розібрались, закрили цю інформацію і подають, що ми там били,

– сказав Світан.

Він додав, що в Україні немає стільки ракет для HIMARS, щоб їх витрачати на інші цілі. Як тільки є підтвердження про розташування російських військ, ГУР завдає ударів. Головне — щоб це потрапляло в боєвий радіус ураження.

Українські сили оборони використовують ракети M30 та M31, дальність яких – 86 кілометри при пострілі з HIMARS. До Донецька – 55 кілометрів. Тобто за 30 кілометрів до лінії бойового зіткнення можна вийти HIMARS, відстрілятися по розвіданих цілях. Після виконання бойової задачі далі шукати нові цілі.