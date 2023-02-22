Захоплення аеропорту в Кишиневі та новий фронт: чи може Україна захистити Молдову від Росії

Президентка Молдови Мая Санду публічно оголосила про викриття планів державного перевороту, що його готувала Росія. Натомість прем'єр попереджає про сценарії вторгнення Росії до Молдови. Як діяти Україні і чи можемо ми допомогти Кишиневу?

Натомість новообраний прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив, що молдовській владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові. 24 Канал проаналізував, які сценарії можливі та чи може Україна реально допомогти Кишиневу.

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Російська загроза реальна: які сценарії

Мая Санду наголосила, що отримала інформацію про плани заколоту від президента України Володимира Зеленського. Сам Зеленський говорив про це ще 9 лютого в Брюсселі на саміті ЄС (Євросоюз надав Україні та Молдові статус кандидатів до членства в організації). Пізніше хижі наміри Москви підтвердив державний секретар США Ентоні Блінкен у Німеччині, де на полях Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з Маєю Санду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що

. Він запевнив, що Україна готова буде допомогти владі Молдови в кризовій ситуації, якщо такий запит надійде.



Звідки Росія може атакувати Молдову / скриншот

Було і є кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають у себе кілька елементів, зокрема ті, які згадав президент Зеленський. Але наші інститути готові до таких викликів: восени ми пережили досить нестабільний період, у нас є солідний досвід, і ми готові до різних сценаріїв, спрямованих на безпеку Республіки Молдова,

– сказав Речан.

Речан зазначив, що Молдова посилила свої можливості й готова до різних сценаріїв.

"Наша мета – забезпечити мир і стабільність у країні, включно з лівим берегом. Водночас Молдова виступає за мирне вирішення придністровського конфлікту. Сценаріїв багато, згадано тільки один зі сценаріїв і вони з'явилися не зараз. Ці сценарії розроблені з того моменту, як Росія почала війну", – заявив прем'єр-міністр Молдови.



Голова уряду Молдови Дорін Речан / скриншот з відео

Як Росія дестабілізує Молдову

Росія дійсно розхитує ситуацію в Молдові руками своїх агентів впливу та проксі. Обличчям цих процесів є проросійські олігархи Влад Плахотнюк та Ілон Шор.

Шор відомий двома епізодами –він чоловік російської співачки Жасмін і є тим, хто вкрав близько мільярда доларів й вивів ці гроші з молдовських банків, нині оголошений у міжнародний розшук, від якого ховається в Ізраїлі, який афериста не видає. Їхня робота відбувається у двох площинах –публічній та тіньовій.Ілон Шор / фото partidulsor.md

Верхівкою айсбергу є нібито масові народні протести, насправді ж це здебільшого зібрання маргіналів, метою яких є лише створення "картинки" для російських ЗМІ.

Непублічна частина – це корупція та зрада, нині в Молдові стараннями та грошима Москви і її агентів практично паралізована судова гілка влади та зруйновано силовий блок – влада Молдови не може покластися ані на спецслужби, ані на армію.

це корупція та зрада, нині в Молдові стараннями та грошима Москви і її агентів практично паралізована судова гілка влади та зруйновано силовий блок – влада Молдови не може покластися ані на спецслужби, ані на армію. Також значним є вплив Придністров'я – цей російський анклав на території Молдови з початку 1990-их не контролюється Кишиневом і є постійним джерелом нестабільності.

Найголовнішим же фактором є навіть не п'ята колона, а повна залежність Молдови від російського газу. Невеличка країна, населення якої складає трохи більше 2,6 мільйона людей, фактично зараз не має інших альтернатив, окрім того, що дає "Газпром", а тому економіка Молдови, а відтак і політика постійно перебувають під величезним тиском.

Влада Молдови свідомо багато десятиліть нічого не робила й загнала себе в пастку. Саме тому країна мріє про повторення успіху сусідньої Румунії, яка є членом ЄС і НАТО, але змушена топтатися по колу залежності від Росії та постійно наголошувати на власній "нейтральності". Цю проблему потрібно вирішувати раніше, нині вона потребуватиме значно більших зусиль, втім, іншого виходу для Молдови не існує.

Московська дипломатія

Росія ніколи своїх намірів щодо Молдови не приховувала. Ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну – у квітні 2022 року російські військові про це говорили відкрито.

Контроль над Півднем України – це ще один вихід до Придністров'я, де також кажуть про факти утисків російськомовного населення. Зважаючи на це, ми зараз воюємо з усім світом, як було у Велику Вітчизняну війну, вся Європа, весь світ проти нас був. І зараз те саме, вони ніколи не любили Росію,

–заступник командувача військ Центрального військового округу ВС РФ генерал Рустам Міннекаєв на річних зборах Союзу підприємств оборонних галузей промисловості Свердловської області 22 квітня 2022 року розкриває плани росіян.

Цим мріям завадили ЗСУ. Росіяни були зупинені під Миколаєвом і згодом змушені були тікати з Херсона та відступати на лівий берег Дніпра. Окупанти не наважилися задіяти морський десант на Одещині, а згодом були вибиті зі стратегічного важливого острову Зміїний. Не допомогли навіть синхронні з заявою російського генерала "теракти" в окупованому Придністров'ї, коли невідомі стріляли з РПГ по місцевому "МГБ" в Тирасполі, а потім "хтось" атакував радіовишки під Бендерами та скидав снаряди "натівського" зразка на місцевий аеродром.

Втім, Росія від планів не відмовилась – вона використовує суверенний повітряний простір Молдови для ракетних обстрілів України, запускає свої дрони та розвідувальні зонди. Наразі відомо про 4 збиті ракети в небі над Молдовою, також через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру у Молдові почалися відключення світла та перебої з подачею електроенергії.

Це одна з країн, які Захід хоче перетворити на чергову антиРосію,

– Лавров в ефірі каналу "Россия 24" погрожує незалежній державі.

2 лютого 2023 року міністр закордонних справ Росії Лавров прямо звинуватив Молдову у ворожих діях щодо його країни за спробу вирватись з обіймів Москви й російської "зони впливу". Зазначимо, що саме це, згідно з офіційною риторикою Кремля, спровокувало вторгнення росіян в Україну та призвело до страшних жертв і руйнувань. Схоже, щось подібне готує Росія й для Молдови зараз, проблема в тому, що вони не мають спільного кордону з Молдовою, а тому обмежені в засобах й відкрите вторгнення замінюють на спробу державного перевороту.

Активна фаза

Заява Санду про спробу проросійського перевороту пролунала напередодні масових акцій. Цього разу, "опозиціонери", на відміну від попередніх спроб, дійсно завезли до Кишинева тисячі людей, які на півтори години окупували весь центр столиці Молдови.

Цього разу в протестувальників з'явився свій організований "силовий блок" – "Народний щит" (Scutul Populurui), до цього вони здебільшого використовували "тітушок". Учасники цієї антиурядової організації –колишні силовики.

Проросійські протести у Кишиневі 19 лютого 2023 року: дивіться відео

Те ж, нагадаємо, було в 2014 році в Україні, коли до Криму, Донецька, Харкова, Одеси, Луганська та інших міст звозили "шапіто" з Росії та Придністров'я, учасники якого разом з місцевими маргіналами мали створювати ілюзію масової підтримки "русской вєсни". На першому етапі вони відповідали за картинку для пропагандистів, пізніше перейшли до агресивних дій. Нині Молдова, схоже, готується перейти від першого етапу до другого.

Нині проросійські протести координують колишній голова контррозвідки Молдови полковник Служби інформації та безпеки Іон Маху та колишній начальник Генштабу Молдови Ніколає Донцу. Не обійшлося без іноземців. Молдова досі не припинила повітряне сполучення з Росією, а тому не може повністю зупинити потік підозрілих осіб, які потенційно можуть стати новими "гіркіними" або "моторолами" вже в Молдові.

Не можна сказати, що молдовські спецслужби зовсім нічого не роблять, до прикладу, вони почали забороняти в'їзд до країни російським агентам з Чорногорії та Сербії (спортсменам і футбольним фанатам), втім, нахвалювати їх за таку запізнілу реакцію також не варто.

Українська допомога

У 2016 році Росія намагалася здійснити державний переворот у Чорногорії та повалити уряд Міло Джукановича, але спроба зазнала невдачі й заколот був розгромлений, тоді були заарештовані його активні учасники –чорногорці, серби та росіяни. Згодом Росія намагалася "шатати" ситуацію у Косові, а сербські бойовики воювали за росіян у складі терористичних загонів в Україні.

Ситуація в Молдові наразі дійсно складна. Це чудово розуміють і в Україні. 19 лютого президент України заявив, що ЗСУ готові допомогти та захистити державу Молдова. Мовиться насамперед про Придністров'я. Нині там перебуває близько 1 500 російських вояків – так званих "миротворців", а насправді окупантів.

Важливо НАТО затвердило пакет допомоги для зміцнення обороноздатності Молдови

Крім того, в місцевих сепаратистів є декілька тисяч власних вояків. Вони погано озброєні і не мають важкої техніки, проте, це все одно краще, ніж армія Молдови. У протистоянні з нею сепаратисти матимуть перевагу та, ймовірно, зможуть завдати урядовим військам поразки в ході швидкоплинної операції-рейду – такі сумні реалії.

Ситуація складна і її не виправити поставками зброї НАТО, про яку просить Молдова, адже спочатку потрібно мати тих, хто зможе нею користуватись, а не віддати в руки ворога, як було в Афганістані в 2021 році.



Збройні сили Молдови отримали від Німеччини партію з 19 БТР Piranha IIIH / фото міноборони Молдови

Саме тому заява президента Зеленського пролунала вчасно. Для ЗСУ не буде проблемою розгромити російських проксі та "миротворців". Росія ніяк цьому не зарадить.

Їм не допоможуть навіть величезні армійські склади у Кобасні (на найбільшому в Східній Європі складі зберігаються мільйони дуже небезпечних снарядів, можливо, ще часів Першої світової).

Проблемою є лише відсутність політичної волі в Кишинева, адже без офіційного дозволу Молдови українські війська не мають права здійснювати операції на її території, нехай вона й понад 30 років її не контролює.

Склади у Кобасні – що це таке: дивіться відео

Президентка Санду багато разів наголошувала, що Молдова прагне зберегти свій нейтралітет. Для цього були причини – Молдова слабка, це не успішна нейтральна Австрія, що є в центрі Європи та може дозволити собі загравати з Росією без критичних наслідків. У незаможній Молдові політики змушені ходити по дуже тонкому льоду й потрібно усвідомлювати усі ризики.

Новий вітер

Останні заяви нового очільника уряду Молдови Доріна Речана обнадіюють та дають шанс країні на нормальне життя. Колишній міністр внутрішніх справ отримав нову посаду вже після заяви Санду про спробу державного перевороту. Він вже і сам зробив гучні заяви про необхідність демілітаризації Придністров’я.

​​Ми маємо домогтися однієї фундаментальної речі – демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці – демілітаризація… Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність настільки, щоб будь-якому агресору було дуже важко напасти на нас,

– Дорін Речан у інтерв'ю каналу TV8 дає зрозуміти, що усвідомлює російську загрозу та знає, як все робити правильно.

Заява прем’єр-міністра Молдови може свідчити, що влада країни нарешті усвідомила, в якій ситуації перебуває, а "нейтральність" – шлях в нікуди. Можливо, вже незабаром з допомогою України Молдові вдасться скинути російське ярмо та позбутися ракової пухлини, на ім’я Придністров'я.

Ми оголосили себе нейтральними, але якщо хтось спробує напасти на нас, що ми робитимемо, брати сумки та бігти? Безвідповідально ігнорувати небезпеку і вводити суспільство в оману, що цих небезпек не існує,

– додає Речан.

Який план дій

Російські війська перебувають на території Молдови відповідно до угоди 1992 року та мають статус "миротворців", хоча насправді виконують поліцейську операцію з підтримки маріонеткового режиму своїх проксі – так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

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Відповідно до Стамбульської угоди 1999 року, Москва зобов'язалась вивести війська з Молдови, але цього не зробила. Частково було вивезено зброю (до речі, через територію України, можливо, частину її Росія використала вже проти нас).У 2017 році парламент Молдови вимагав вивести російські війська з Придністров’я і пізніше молдовські політики у тій чи іншій формі нагадували Росії про її обіцянку, але марно. У 2018 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Про повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова", Росія її також проігнорувала.

Все це говорить про те, що Молдова має повне право денонсувати угоди з Росією та звернутися по допомогу в цьому процесі до своїх сусідів. Це допоможе не лише "відкалібрувати обороноздатність" країни, але й покращити її шанси на євроінтеграцію та врешті, на нормальне життя. Про можливість допомоги вже заявили Україна та ЄС в особі головного дипломата – пана Борреля.