В Агенції оборонних закупівель ДОТ зазначають: завдання полягає не лише у впровадженні нових інструментів, а й у поступовому формуванні культури постійного діалогу між державою та військовими. Про те, як працює напрям адвокації потреб військових – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зворотний зв'язок як основа для прийняття управлінських рішень

Без впровадження системного зворотного зв'язку складно ухвалювати рішення, які працюють у бойових умовах. Саме тому у ДОТ було створено окремий напрям адвокації потреб військовослужбовців не лише для збору та аналізу фідбеку від підрозділів, а й задля просування необхідних для війська рішень.

Для цього використовуються різні канали: QR-коди, анонімні онлайн-опитування (зокрема через застосунок "Армія+"), закриті робочі чати, регулярні Q&A-зустрічі та виїзди до військових частин безпосередньо у зону бойових дій. Наразі такі інструменти найбільш активно застосовуються у сферах:

харчування (QR-коди на "сухпаях");

речового забезпечення (QR-коди на "гігієнічному наборі пакунка пораненого" – незабаром);

роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence, з подальшим поступовим розширенням на всі продукти та процеси.

Саме повторювані запити від підрозділів дозволяють визначати пріоритети змін і коригувати як внутрішні процеси Агенції, так і нормативну базу.

Погляд з фронту: можливість впливу з'являється поступово

Військові відзначають, що поява зрозумілих каналів зворотного зв'язку – це крок уперед. Водночас вони наголошують: у бойових умовах не завжди є можливість оперативно користуватися цифровими інструментами або брати участь в опитуваннях.

Крім того, частина змін потребує часу через бюрократичні процедури або вимоги безпеки. Тому між поданим запитом і результатом може виникати певний часовий лаг, який ми у ДОТ намагаємось мінімізувати.

Наразі найбільше напрацювань у цьому напрямі стосується саме розвитку маркетплейсу DOT-Chain Defence. Команда вибудовує спільноту маркетплейсу: інформує про оновлення в системі та напряму радиться з бійцями щодо їх потреб.

"Дуже приємно що до наших пропозицій дослухаються. Кожен тиждень є можливість поставити запитання представникам Агенції, крім того, є свій особистий помічник (менеджер підтримки АОЗ). Дуже зручно, дуже класно. Справді задоволені", – каже "Ірландець", заступник командира 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем.

DOT-Chain Defence: перші результати і навчання на практиці

Маркетплейс DOT-Chain Defence, запущений улітку 2025 року, наразі використовується як альтернативний додатковий механізм забезпечення бригад дронами, РЕБ та НРК. Після пілоту з 12 бригадами систему масштабували на 186 підрозділів ЗСУ та два корпуси Нацгвардії.

Під час його впровадження наша команда зіштовхнулася з різним рівнем цифрової підготовки користувачів. У відповідь в агенції застосували напрацьований алгоритм підтримки підрозділів – додаткові онлайн/офлайн-зустрічі та покрокові інструкції. Крім цього за кожною військовою частиною був закріплений менеджер з підтримки, який супроводжував процес від реєстрації до оформлення замовлень. Це дозволило більшості підрозділів сформувати перші замовлення та отримати практичний досвід роботи з системою.

Водночас, під час перших етапів користування системою, військові вказували на потребу розширення асортименту маркетплейсу, що й стало поштовхом для подальших змін.

Наповнення маркетплейсу: поступове розширення

Перед наступним етапом масштабування команда провела опитування серед військових частин, щоб краще зрозуміти, яких саме засобів бракує. За результатами отриманих відгуків до системи додали нові категорії техніки та виробників, зокрема різні типи БпЛА та засоби РЕБ.

Кожне таке розширення потребує технічної та безпекової перевірки, однак саме звернення військових допомагають пріоритезувати засоби, які необхідно додати в систему для оперативного постачання безпосередньо у військо.

Запит на комплектуючі та майбутні рішення

Окремим напрямом роботи став запит військових на можливість замовлення комплектуючих для БпЛА. Це питання активно обговорювали під час Q&A-сесій і опитувань, так і під час наших польових виїздів безпосередньо до військових.

У відповідь команда Агенції розпочала розробку конструктора дронів у DOT-Chain Defence. Його запуск планується у першому кварталі 2026 року. Очікується, що це рішення дозволить підрозділам адаптувати FPV під свої завдання.

Ми відзначили, що саме під час виїздів до бойових підрозділів військові охочіше діляться відгуками та готові долучитись до змін в системі забезпечення. Поки такий підхід практикується здебільшого щодо роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence, але згодом плануємо масштабувати на решту напрямків.

QR-коди як елемент прямого діалогу

QR-коди на сухпайках уже використовують для збору відгуків безпосередньо з фронту. Це один із найшвидших способів отримати кількісні дані, адже військові заповнюють коротку стандартизовану форму за кілька хвилин, і навіть цього достатньо, щоб впливати на забезпечення.

Хоча такі дані можуть не дати повної картини та потребують доопрацювання із залученням якісних досліджень, однак можуть показати тенденції, які важливо зрозуміти. Водночас QR-коди мають стати звичним додатковим інструментом зворотного зв'язку, який доповнює інші канали, а не замінює їх.

У планах – поступове поширення QR-кодів на інші категорії забезпечення та оновлення сервісних форм у DOT-Chain Defence, щоб зворотний зв'язок був зручним і зрозумілим для військових.

Система, що змінюється разом із запитами фронту

І в ДОТ, і серед військових сходяться на тому, що система забезпечення не може змінюватися миттєво. Водночас поява структурованого зворотного зв'язку дозволяє поступово зменшувати розрив між управлінськими рішеннями та реальними потребами фронту.