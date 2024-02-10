Це робить Угорщину менш безпечною, – євродепутатка пояснила, як впливають державні ЗМІ Орбана

Угорська євродепутатка Каталін Чех розповіла, що російська пропаганда проникла в угорську суспільну полеміку. Це робить Європейський Союз слабшим, а Угорщину менш безпечною.

Співзасновниця угорської опозиційної партії "Моментум" Каталін Чех розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що їй прикро спостерігати за тим, наскільки сильно російська пропаганда проникла в угорську суспільну полеміку.

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Як видання Орбана впливають на Угорщину

Каталін Чех розповіла, що в угорських ЗМІ дуже важко знайти неупереджену інформацію про те, чому для Будапешта насправді важливо допомагати Україні. Адже державні ЗМІ Орбана фактично стали рупором Russia Today або Sputnik.

Це робить ЄС слабшим, це робить Угорщину менш безпечною, а також допомагає агресору Владіміру Путіну виступати проти хоробрих українців, які захищають свою батьківщину,

– пояснила євродепутатка.

Вона також зауважила, що навіть за умови дезінформації більшість угорців співпереживають Україні.

"Якщо я просто згадаю, як тепло ми приймали біженців, які приїхали під час війни. Це було для нас головним людським обов'язком. Також, я гадаю, що, якби люди більше чули про те, наскільки наша власна безпека залежить від безпеки України, я впевнена, що вони виступили б проти такої політики уряду", – запевнила Каталін Чех.

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