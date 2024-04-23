Історичний момент: Черник сказав, як допомога від США може змінити ситуацію на фронті
Палата представників США, яка майже пів року блокувала військову та фінансову допомогу Україні, нарешті схвалила такий потрібний пакет на понад 60 мільярдів доларів.
Як Україні допоможе техніка від США проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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Допомога від США
На його думку, пакет допомоги від США може докорінно змінити ситуацію на фронті, але є кілька нюансів.
Петро Черник наголосив, що це найбільша допомога з початку цієї війни. Більшої поки що ми не отримували. У загальних фінансових показниках, як безпосередньо на ведення війни, тобто у воєнному сенсі, так і на підтримку бюджету – це щось безпрецедентне.
Не маю ні найменшого сумніву, що Сенат все дуже швидко пропустить й так само Джозеф Байден також дуже швидко підпише,
– зазначив військовий експерт.
Він нагадав, що американці мають великий розгорнутий контингент на європейській частині. Певна частина техніки вже навіть може бути споряджена.
Історичний момент полягає в тому, що законодавець прописав передавання ракет ATACMS безпосередньо у законі. Це чудово,
– наголосив Петро Черник.
На складах ракет цього типу є понад 2 тисячі одиниць. Якби умовно ми змогли отримати кілька сотень, то, щонайменше, на південний плацдарм з їх допомогою – ми могли б вплинути.
"Почали б винищувати залізницю, електротяги, які тягнуть усе в зону окупації. Через якийсь час у противника на лінії бойового зіткнення в окопах не буде ні патронів, ні одягу, ні води, ні навіть медикаментів. Тут лежить філософія успіху. Проте є нюанс – питання скільки цих ракет дадуть", – додав Черник.
Атаки росіян на фронті
До передачі американської допомоги росіяни ще мають десь півтора тижня. Чи вдадуться вони до підсилення піхотних валів – чому ж ні.
Проте навіть їм не під силу, принаймні поки що, заміщувати на полі бою понад 30 тисяч особового складу на місяць. Треба підіймати цей показник хоча б до 60 тисяч. Чи зуміють? На мій погляд, ні,
– розповів військовий експерт.
"Можливо, ще вдадуться до змішаних атак "Шахедами" та далекобійними ракетами. Проте у стратегічному сенсі росіяни не мають нас чим здивувати – вони на найвищій точці своїх можливостей", – підсумував Черник.
Які ще теми аналізував Черник
- Про заяви Буданова щодо важкої ситуації. Петро Черник зазначив, якщо росіяни зуміють швидко поставити до строю ще 150 – 200 тисяч особового складу, тоді це направду буде дуже серйозний виклик.
- Про виведення з Карабаху російських військ до України. На думку Черника, це ніщо – трошки більше, ніж 2 тактичні батальйонні групи. При цьому варто зазначити, що одна має у межах до 800 людей особового складу.
- Про прогнози, що Росія зможе воювати ще 2 роки. Військовий експерт підтвердив, що ресурсу ворога вистачить ще на 2 – 3 роки, проте не більше. Зараз вони на середині своїх можливостей.