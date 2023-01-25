У Білому домі розповіли, скільки може тривати процес постачання Abrams для України
Джерело:Джефф Селдін
У Білому домі розповіли, скільки може тривати процес постачання Україні американських танків M1 Abrams. Там заявили, що це може зайняти не один місяць.
Процес постачання Україні американських танків M1 Abrams може тривати місяці. Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін, посилаючися на представників Білого дому.
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Скільки часу це займе
За словами вищих посадових осіб адміністрації, доставка танків триватиме місяці, але незабаром за межами України розпочнеться навчання військових і бригад технічного обслуговування.
Ми матимемо можливість запровадити дуже ретельну програму навчання, а також дуже ретельну програму, щоб мати можливість обслуговувати та підтримувати ці танки, які вимагають значної кількості обслуговування,
– сказав чиновник Білого дому.
Що відомо про важливе рішення США
- Сполучені Штати Америки передадуть Україні танки Abrams, іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
- Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підвередив намір озброїти Україну танками Abrams. Про це він заявив під час брифінгу у середу, 25 січня.
- Збройні Сили України отримають від США 31 танк Abrams для захисту територій та для досягнення стратегічних цілей.
- "Танки Abrams є найпотужнішими танками у світі. Вони також надзвичайно складні в експлуатації та обслуговуванні, тому ми також надаємо Україні частини та обладнання, необхідні для ефективної підтримки цих танків на полі бою", – зазначив Джозеф Байден.
- Американський лідер також оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams "якнайшвидше". Він зазначив, що потрібен час, щоб поставити танки на поле бою, але конкретних термінів не озвучив.