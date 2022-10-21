"Майже весь час на Сході": естонка розповіла, як допомагає українським військовим на фронті

В Естонії заснували громадську організацію з промовистою назвою Slava Ukraini. Естонці підтримують як українських захисників на передовій, так і дбають про цивільних.

Про це 24 каналу розповіла естонська волонтерка, засновниця ГО Slava Ukraini Йоанна-Марія Лехтме. Ідея створення організації виникла майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Як виникла ідея допомагати Україні

Як зазначила Лехтме, вона не могла залишатися осторонь, адже колись певний час жила у Києві, а її донька – українка.

26 лютого мій колишній чоловік подзвонив мені і сказав, що потрібен автомобіль швидкої допомоги. Я одразу зателефонувала одній людині, яка, як я знала, точно може мені допомогти,

– розповіла волонтерка.

Вона звернулася до естонського кінорежисера та продюсера Ільмара Рааґа, який також є військовим.



Естонські волонтери доправили до України понад 70 "швидких" / Фото з сайту Slava Ukraini

"Через 2 години він перетелефонував мені і сказав, що автомобіль є, а також запитав, що ще потрібно. Так ми почали працювати, і на сьогодні ми вже передали Україні понад 70 автомобілів швидкої допомоги", – зазначила Лехтме.

Як естонські волонтери працюють на передовій

Також естонські волонтери допомагають українським військовим та передають гуманітарну допомогу цивільному населенню. За словами засновниці ГО Slava Ukraini, волонтери самі контактують з українськими воїнами.

Ми самі щоразу зустрічаємося з командиром, йдемо на передову. Ми майже весь час на Сході. Ми проводимо тренінги з медицини, надаємо машини для евакуації та персональні аптечки для солдатів,

– сказала волонтерка.

Естонська організація намагається закривати усі потреби військових. Зокрема, займається закупівлею дронів та іншого обладнання, про яке просять представники ЗСУ.

Естонці не втомлюються допомагати Україні

Жителі Естонії дуже підтримують українців у війні з Росією. Як розповіла Лехтме, більшість коштів, які надходять організації, передають саме цивільні естонські люди. Є й великі компанії, які також долучаються до волонтерської ініціативи.

За весь час нам дали близько 5 мільйонів євро. Іноді кажуть, що у людей в Естонії вже немає сил (допомагати Україні – 24 канал). Це неправда,

– наголосила волонтерка.

Кампанія "Тисячі героїв на снігу"

Вона розповіла, що 2 тижні тому організація Slava Ukraini оголосила кампанію "Тисячі героїв на снігу". Її метою було забезпечити тисячу українських захисників зимовою формою.

Я хотіла назбирати 400 тисяч євро, щоб зробити тисячу гарних комплектів у Дніпрі. Однак вже за добу ми зібрали гроші та вирішили підготувати 2 тисячі комплектів. Через 2 дні назбиралася й ця сума,

– зазначила Лехтме.

"Ми розуміємо, що означає, коли твій сусід – це Росія"

Вона додала, що естонці не втрачають бажання допомагати українцям, адже чудово усвідомлюють, що означає вторгнення Росії.

Ми чудово розуміємо, що це таке, коли твій сусід – це Росія. Тоді весь час доводиться переживати з приводу того, що вони зроблять. У них немає стандартів,

– сказала волонтерка.

За її словами, зараз естонська влада проводить велику роботу у питанні допомоги Україні. А населення в країні не тільки донатить, а й саме вчиться, як діяти у випадку російського вторгнення.

"Навіть моя мама зараз в естонській армії і знає, як правильно встановлювати міни", – додала Лехтме.

Йоанна-Марія Лехтме розповіла, як естонці допомагають українцям: дивіться відео

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