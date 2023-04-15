"У них є три реакції": як ФСБ переслідує учасників руху опору на окупованих територіях
Ні для кого не секрет, що українські активісти продовжують свою просвітницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях. Однак така проукраїнська активність не може бути не поміченою російськими спецслужбами.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів один з засновників руху опору "Жовта стрічка". За його словами, вже понад 10 тисяч людей є учасниками руху опору на окупованих територіях України.
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Як ФСБ реагують на діяльність "Жовтої стрічки"
Їхню реакцію можна розділити на заперечення, висміювання і прийняття. Спершу вони замальовували, говорили, що це не дієво і спротиву не має. Казали, що це просто дитячі забавки малювати графіті,
– каже активіст.
Потім вони робили інформаційні компанії проти учасників руху, називаючи їх "осередком СБУ в Херсоні”, "ждунами ЗСУ" і що треба їх усіх вирізати.
Співрозмовник каже, що є випадки, коли активістів затримували та допитували ФСБ-шні та правоохоронні органи Росії. Співзасновник "Жовтої стрічки" запевняє, що росіяни чітко все знають про діяльність руху, вони підписані на канали, дивляться фото й допитують, хто міг це намалювати.
"Ми бачимо, що вони хочуть якось протистояти цьому, але через те що в нас є чат-бот, інші методи комунікації, де ми можемо забезпечити повну анонімність активіста, вони не можуть вийти на всю мережу руху опору", – розповідає засновник.
У Брюсселі відкрили виставку руху опору "Жовта стрічка": що відомо
- 14 квітня у центрі Брюсселя відкрилась поп-ап виставка "State of Defiance". Ініціаторами виступили учасники руху опору "Жовта стрічка". Відомо, що ця експозиція присвячена боротьбі українців на тимчасово окупованих територіях.
- Представниця "Жовтої стрічки" Валерія розповіла, що про боротьбу українського народу варто говорити у Брюсселі, бо це – столиця Європейського союзу. За словами активістки, ця виставка нагадує людям, які перебувають під окупацією, про європейську та українську підтримку.
- Представниця "Жовтої стрічки" нагадала, що навіть за проукраїнські думки на тимчасово окупованих територіях з людьми може статися що завгодно – від переслідувань до залякувань.