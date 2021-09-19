Як "громадянин Росії": президент невизнаної Абхазії проголосував на виборах Держдуми

Росія відкрила 9 виборчих дільниць на території самопроголошеної Абхазії, яку більшість країн вважають автономною республікою у складі Грузії. Віддав свій голос – як російський громадянин – і президент невизнаного утворення.

Аслан Бжанія голосував на дільниці в одній зі шкіл Сухумі та розповів про важливість події для життя Росії.

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Я – як громадянин Абхазії та Росії мав за обов’язок прийти і проголосувати,

– сказав Бжанія.

Голосують жителі Абхазії, у яких є паспорти Росії

У російському ЦВК пояснили, що участь у голосуванні зможуть взяти всі громадяни з паспортами, які проживають в Абхазії, а також ті, які тимчасово там перебувають.

У так званому посольстві Абхазії в Росії розповіли, що близько 140 тисяч осіб мають, як російське, так і абхазьке громадянство. Загалом населення автономної республіки становить 240 тисяч осіб.

Дивіться на карті, де розташована автономна республіка Абхазія:

Жителів окупованого Донбасу активно звозять в Ростовську область

Тим часом Росія проводить аналогічну політику і на окупованому українському Донбасі. Звідти людей з російськими паспортами масово звозять у Ростовську область – аби вони віддали свій голос за новий склад Держдуми.

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За попередніми підрахунками окупантів, участь у виборах візьмуть 200 тисяч місцевих мешканців. Після того, як "виборців" підвозять, їх пригощають шампанським.