Тимчасові успіхи Росії на Донбасі не змінять хід війни і не врятують Путіна, – Держдеп

Ситуація на певних напрямках фронту зараз надзвичайно складна. Деякі населені пункти за одну добу можуть переходити під контроль то ЗСУ, то окупантів. Але навіть певні успіхи ворога нічого не значать.

На цьому під час брифінгу наголосив представник Держдепу Нед Прайс. Відповідну заяву він зробив на тлі брехні окупантів про буцімто взяття Соледара.

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Усі здобутки Москви тимчасові

Зараз надзвичайно складна ситуація у Соледарі. Окупанти кидають туди якомога більше своїх бійців, щоб взяти місто під контроль. Ворог зазнає колосальних втрат, але не зупиняється. Але, наголосив Прайс, це не зможе змінити хід війни.

Він додав, що Соледар не випадково з'явився на шпальтах багатьох ЗМІ по всьому світу. За його словами, причиною цього стали заяви представників Кремля про буцімто успішне просування. Причому вони нічим не підтверджені. Водночас є підтвердження лише одного: ворог зазнає шалених втрат.

"Ми вже давно не чули, щоб російські сили були в змозі принаймні претендувати на додаткове просування, попри великі втрати. Українські сили з їхнім контрнаступом, що розпочався минулого року, були надзвичайно ефективними у зупинці наступу, вони відтіснили російські війська, відвоювали тисячі квадратних миль території", – підкреслив Прайс.

Він додав, що у Держдепі очікують на продовження битви. І розуміють, що кожна зі сторін атакуватиме та зазнаватиме втрат. Утім, це не зможе похитнути ситуацію. Весь світ, зокрема США, знають, що Росія повинна програти у війні, розв'язаній нею же.

Але жодні додаткові успіхи Росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни,

– наголосив він.

За словами Прайса, ці дії не зможуть виправити "стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент Путін".

Яка ситуація у Соледарі