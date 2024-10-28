Ціна війни зросте: в ОП сказали, як Індія може вплинути на можливості Росії воювати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може сприяти швидшому закінченню війни Росії проти України. Адже щодо російської агресії не може існувати такого поняття як "нейтралітет".

Адже агресія росіян проти України спрямована на захоплення наших територій та геноцид українців. Це 24 Каналу зауважив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Тут не якась спірна територія, не конфлікт, який побудований на взаємних претензіях і так далі. Є класична агресія імперського типу. Росія прийшла в іншу країну, причому в юридично оформлену іншу країну, де немає якихось кордонів, які треба було б пересовувати в один чи інший бік і так далі. Вона прийшла саме для того, щоб захопити певні території, ресурси, вбити велику кількість людей, цивільного населення насамперед", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що Індія – велика країна з сильними можливостями, тому прем'єр Нарендра Моді може впливати на завершення війни. За його словами, блокування російської економіки, дешевих енергоресурсів, оборонно-промислового комплексу Росії призведе до зниження спроможності Кремля вести війну.

Вплив Індії

Михайло Подоляк зазначив, що нейтралітет щодо війни Росії проти України – це дивна конструкція. Тому що певні країни вдають, що не розуміють факту агресії, а водночас активно співпрацюють з Росією, хоч і не роблять заяв на підтримку країни-агресорки, не передають їй зброю і так далі.

Однак ці країни дозволяють Владіміру Путіну отримувати певні доходи, навіть попри санкції. Зокрема, мовиться про Індію, Китай, Бразилію і так далі.

Саме через Індію Росія сьогодні активно отримує дохідність, за допомогою якої фінансує цю війну. Але якщо Індія, інші країни будуть трошки менше, м'яко кажучи, співпрацювати з Росією, тоді ціна війни суттєво зросте для Росії, у неї будуть дефіцити не тільки ресурсні, які вони компенсують за допомогою Ірану і Північної Кореї, а й фінансові,

– пояснив посадовець.

У такий спосіб Росія буде неспроможною тримати таку ж інтенсивність війни, як сьогодні. Тому у цьому полягає проблема умовного нейтралітету країн, які дозволяють Путіну активно отримувати з глобальних ринків велику кількість доходів.