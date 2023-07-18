Ситуація була дуже близька до критичної, — Кличко розповів, як Київ уникнув евакуації населення
Віталій Кличко розповів, що столиця України готувалась до евакуації населення після блекауту восени 2022 року. Тоді російські окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру України.
Мер Києва розповів у інтерв'ю Суспільному, що Київ був близький до евакуації. Адже тоді в місті зникли світло та тепло, пише 24 Канал.
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Як Київ уникнув евакуації населення
Віталій Кличко за запитання, наскільки були близькі до евакуації населення з Києва, відповів: "Дуже близькі".
Я можу сказати, що ситуація була дуже близька до критичної. В місті Києві був блекаут. Він прийшовся на нічну частину часу, і нам погода дуже допомогла, тому що був плюс. Якби мінусова температура була, ми повинні були б зливати воду з системи опалення, відновити це можливо було б тільки наступної весни, коли тепло б стало,
– розповів міський голова.
За його словами, тоді система працювала на межі своєї спроможності.
Віталій Кличко також пояснив, що сценарій з блекаутом може повторитися і "можемо опинитись на межі потреби в якійсь частковій евакуації".
"І ми повинні, ми повинні бути готові до різних сценаріїв і знати, що ми робимо в тому чи іншому сценарії. Але ми робимо все для того, щоб такі сценарії не були реалізовані", – підсумував мер.
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Взимку світло можуть вимикати навіть за відсутності обстрілів
Виконавчий директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попередив у липні, що проблеми з генерацією взимку можуть бути навіть, якщо Росія не атакуватиме енергосистему України.
Адже споживання світла навіть улітку зростає, а на піку взимку – буде ще більшим. Наразі наша держава веде розрахунки та моделює різні сценарії. Проте, який з них реалізується – прогнозувати важко.
Попередньо, Олександр Харченко пояснив, що будуть досить відчутні проблеми з генерацією, якщо у системі не буде Запорізької АЕС.
Розмір цього дефіциту, як мені особисто вбачається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не затягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження,
– наголосив Харченко.
За його словами, чим буде холодніше буде взимку, тим більшим буде дефіцит. Коли імпорту бракуватиме, тоді систему доведеться балансувати відключеннями.