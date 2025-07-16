Кремль відкинув ультиматум Трампа, а сам Путін досі мовчить: аналіз ISW

Кремль фактично відкинув вимогу президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні протягом 50 днів. Натомість Москва просуває наратив про те, що країна здатна витримати економічний тиск і залишається відданою досягненню своїх військових цілей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як Кремль реагує на заяви Трампа

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив 15 липня, що будь-які спроби висувати Росії вимоги, "особливо ультиматуми", є для неї "неприйнятними".

Він додав, що Москва нібито "готова до переговорів" і віддає перевагу дипломатичному розв’язанню війни проти України, однак продовжуватиме воєнні дії, якщо США та НАТО не поставляться до її вимог серйозно. За словами Рябкова, позиція Росії залишається "непохитною".

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтримав цю риторику та заявив, що Росія нібито готова взяти участь у черговому раунді двосторонніх переговорів з Україною. Водночас Пєсков переклав провину за відсутність прогресу на Київ.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв написав на своїй сторінці в соцмережі X, що Росію "не хвилює" ультиматум Трампа. Глава МЗС Сергій Лавров також висловив упевненість у здатності Росії витримати нові американські мита, оскільки країна вже "справляється" з попередніми санкціями.

Президент Росії Володимир Путін ще офіційно не відповів Трампу і, ймовірно, намагається визначити, які наративи можуть переконати Трампа не запроваджувати вторинні тарифи на початку вересня 2025 року,

– зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими тарифами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди. Такі мита будуть введені проти тих країн, які продовжать торгувати з Москвою.