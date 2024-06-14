Як летіли ракети вночі та зранку 14 червня: показали приблизний маршрут

Російські війська в ніч проти 14 червня здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Ворог застосовував "Шахеди", стратегічну авіацію, а також зранку атакував "Кинджалом".

Моніторингові канали показали орієнтовний маршрут ворожих цілей. У Повітряних силах попередньо прозвітували про кількість знищених цілей.

Дивіться також Що відомо про ракету "Кинджал", яку запустила Росія 14 червня

Як рухались ракети

Ще з вечора Росія здійснила виліт 5 бортів ТУ-95МС з Оленегорська у Росії. А в районі Тамбова злетіли ще 4 борти ТУ-22М3.

Перші крилаті ракети з Ту-95 увійшли у наш простір через Сумську область. По всій Україні оголосили повітряну тривогу о 3 ночі. Закінчилась атака о 04:43.

Втім вже о 6 ранку росіяни підняли у небо винищувач МіГ-31К і запустили гіперзвукову ракету Х-47м2 "Кинджал".

Як бачимо, більшість їх рухалося на Старокостянтинів.



Маршрут ворожих цілей / Інфографіка monitor

Скільки цілей знищено

Упродовж 14 червня ворог застосував для атаки на Україну крилаті, безпілотні та балістичні цілі. Силами оборони знищено було:

17/17х БпЛА "Шахед-136" – пуски здійснювались з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ".

7/10х КР Х-101/55СМ – пуски з Саратовської області 5х Ту-95мс

0/1х АРПБ Х-47м2 "Кинджал" – пуск з Тамбовської області 1х МіГ-31К.

0/3х 9М723 "Іскандер-М" – пуск з тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю.

Ворог вдарив 3 "Іскандерами"

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив, що Росія вдарила 3 "Іскандерами" по Запоріжжю, інші ракети летіли на Захід.

За його словами, ворог цілилив по об'єктам критичної та військової інфраструктури. Він наголосив, що з 10 ракет 7 вдалося знищити.

Де лунали вибухи

Найімовірніше, під час ранкової атаки на Старокостянтинів росіяни застосували ракету "Кинджал". Окрім Хмельниччини, де упродовж ночі вибухи лунали кілька разів, гучно було на Київщині та Житомирщині – вибухи були результатом роботи ППО.