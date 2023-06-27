Навіщо Лукашенку Пригожин: Шейтельман припустив задум білоруського диктатора

У Алєксандра Лукашенка немає ні фінансових ресурсів, ні наміру утримувати бійців ПВК "Вагнер" на своїй території тривалий час. Вагнерівці можуть знадобитися йому протягом кількох найближчих місяців для захисту.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Можливо, у білоруського диктатора є прогноз, що протягом найближчих кількох місяців у Росії розпочнуться бунти з повалення путінського режиму.

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"Якщо у Лукашенка є дані, що через два або три місяці у Росії можуть відбутися масові протести та зміна влади шляхом перевороту, тоді він зможе використати підрозділи ПВК "Вагнер" для власного захисту", – каже політичний експерт.

"Перебазування" вагнерівців до Білорусі

Деталі угоди із Євгенієм Пригожиним невідомі, а умови, на яких він погодився зупинити заколот, у публічній площині були означені лише у загальній формі. Наразі немає жодної інформації про те, коли, як саме, у якому складі керівник та підрозділи ПВК "Вагнер" переходять на територію Республіки Білорусь.

"Єдиним підтвердженням про перехід бунтівників до Білорусі є заява прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова, але цього недостатньо, щоб вважати такий перехід фактом", – додав Шейтельман.

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Хто фінансуватиме "Вагнер"

Якщо передислокація загонів ПВК "Вагнер" до Білорусі все ж таки відбудеться, постає питання виплат, утримання та тренування бійців. У Лукашенка немає для цього відповідних фінансових можливостей, адже мовиться про мільярди доларів на рік.

Політтехнолог припускає, що Євгеній Пригожин може забезпечити свої підрозділи усім необхідним протягом кількох місяців в очікуванні наростання бунтівних настроїв у Росії та початку масових протестів проти Путіна.

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