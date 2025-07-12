Найбільша атака на Львів: росіяни завдали місту масових руйнувань

В ніч на Львів Росія здійснила масовану дронову атаку, внаслідок якої було пошкоджено десятки будинків, автомобілі та інфраструктуру. Попри масштабні руйнування, загиблих немає. Місцева влада вже почала оцінювати збитки і надавати постраждалим тимчасове житло та компенсації.

Ведуча Софія Трощук в ефірі 24 Каналу повідомила, що у Львові протягом кількох годин було чутно звуки вибухів під час масованої атаки дронів. Постраждали Волинська область, Буковина, Львівська область і безпосередньо обласний центр.

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Скільки людей постраждало під час атаки?

Вибухи пролунали в кількох районах міста. Зафіксовані влучання, зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

Дивом немає загиблих, адже мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці. За оновленою інформацією станом на обід, внаслідок нічних обстрілів у Львові постраждало дев'ятеро мешканців, серед яких двоє дітей – 11 та 16 років, і двоє дорослих – 45 і 36 років,

– сказала Софія Трощук.

Постраждалих доправили до лікарні Святого Пантелеймона, де їм надали необхідну допомогу. Обидва пацієнти від госпіталізації відмовилися та продовжують лікування амбулаторно.

Ще шестеро людей самостійно звернулися до лікарень Святого Пантелеймона та Святого Луки. Вони отримали травми не безпосередньо у місцях вибухів, а, наприклад, під час руху до укриттів під час повітряної тривоги. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та були відпущені додому.

Людей розселили у готелі

У місті вранці відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому озвучили попередні збитки від атаки. Найбільше ушкоджень зафіксовано в Залізничному та Галицькому районах. Пошкоджено 46 будинків, 15 квартир визнано непридатними для проживання.

28 мешканцям запропоновали тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 автомобілів, зруйновано три корпуси Львівської політехніки, будівлі міських судів, а також понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу. 11 та 12 липня на вулиці Стороженка, 11 працює виїзний ЦНАП.

Львів'яни, які постраждали від цієї атаки, можуть подати заяву на компенсацію за оренду житла тимчасово, допоки місто налагоджуватиме все те, що спричинила Росія терористичною атакою. Сума компенсації становить від 10 до 15 тисяч гривень. Місто також надає компенсації за зруйновані вікна і двері. Уся інформація є на сайті мерії, також можна знайти у соцмережах міського голови Андрія Садового.

Міський голова повідомив про перших мешканців, яких уже розселили після обстрілу. Тимчасове житло надали шістьом сім’ям – загалом 19 людям: 14 дорослим, п’ятьом дітям, а також їхньому песику та коту. Житло для постраждалих безоплатно надали львівські готелі. Уся допомога, яку надає місто, залишається повністю безкоштовною.

"У 46 будинках вибито 522 вікна, і ця інформація ще уточнюється. Пошкоджено також 19 об'єктів бізнесу. Ми вже усуваємо ці наслідки – усі служби працюють в екстреному режимі. На місце виїхали одразу після завершення повітряної тривоги. Зараз ми надаємо людям роз'яснення, як може бути надана компенсація. Після обстеження об'єктів, зокрема квартир, буде ухвалюватися рішення щодо виплати відповідної допомоги", – зазначила заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

Остаточні збитки ще невідомі

Андрій Садовий зазначив, що це наймасштабніша атака саме на Львів, коли росіяни використовували і ракети, і безпілотники. Люди врятувалися завдяки тому, що моніторили ситуацію і йшли в укриття.

Бачите, укриття рятують, адже маємо такі величезні руйнування. Серед деяких будинків ситуація жахлива – вони зруйновані, знесені, і дивом немає загиблих, бо люди перебували в укриттях. Це своєрідне нагадування: в Україні, на жаль, немає безпечних місць,

– сказала Софія Трощук.

Якщо у населеному пункті, місті, селі чи селищі міського типу лунає сигнал повітряної тривоги, краще переміститися у безпечне місце та обов'язково перевіряти офіційну інформацію від Повітряних сил України, а також від моніторингових каналів.

На одну з локацій після влучання прийшов чоловік із канапками – він ділився їжею з тими, хто постраждав від удару. Також на місці була велика кількість місцевих мешканців, які допомагали та дізнавалися про ситуацію,

– додала Трощук.

Збитки ще підраховують. Для оцінки економічних наслідків потрібен час, щоб зрозуміти, скільки коштів знадобиться на відновлення. Проте Львів має хороші приклади, як великі компанії долучалися до відновлення цивільної інфраструктури, виділяючи значні кошти, щоб зняти навантаження з місцевого бюджету.