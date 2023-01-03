Люди можуть допомогти виявити зрадників і коригувальників: як саме
Пересічні люди можуть допомогти СБУ виявляти зрадників і коригувальників вогню. Насправді, це дуже просто.
Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. У новому році вже затримали чергового російського агента на Львівщині.
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Треба бути уважними
Ступак розповів, що громадяни мають бути уважними, не займати страусової позиції. Мовляв, це мене не стосується, є органи, нехай займаються, навіщо я буду щось казати, раптом моя інформація буде неправильною, мене піднімуть на сміх, що ти зробив, нащо ти нас викликав.
Будь ласка, є якісь сумніви? Сумніваєтесь щодо поведінки якоїсь особи? Щось вам не подобається? Наприклад, він дуже підозріло ходить з телефоном довкола ТЕЦ, трансформаторної підстанції, постійно щось переглядає, щось з'ясовує. Викличте патрульну поліцію,
– зазначив колишній співробітник СБУ.
Він додав, що вона швиденько все перевірить. Якщо там усе нормально, немає підозрілих телеграм-каналів, немає в галереї підозрілих фотографій, людину відпустять, а вам ще раз подякують за уважність і все буде нормально.
"Тобто, ще раз. Якщо бачите щось, то кажіть щось", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.
Ступак про те, як люди можуть допомогти виявити зрадників і коригувальників: дивіться відео
Мотивація зрадників і коригувальників
За його словами, є різні моменти, якими Росія намагається завербувати українців. Деякі просто ідеологічно зраджують. Наприклад, Радянський Союз. І що бентежить, є люди, які той Радянський Союз не застали. Вони досить молоді, умовно 1991 – 1992 року народження.
Вони говорять: "Ось Радянський Союз!". Де ви бачили цей Радянський Союз, що ви до нього вчепилися? Ось така країна, таку країну втратили. Ви її ніколи не бачили, а тут за неї вчепилися,
– наголосив Ступак.
Він продовжив, що є й такі, хто робить це за гроші. Зокрема, влітку був такий випадок, коли СБУ затримала особу, яка менше, ніж за 1 долар по курсу, передав росіянам координати й адреси мостів, переправ. Тобто, йому запропонували заробити, він дає координати, йому на картку одразу приходять гроші.
"Для нього цього достатньо, а для країни – дійсно велика втрата", – підкреслив колишній працівник СБУ.
СБУ: останні новини
- Сподівання росіян про перемогу в кібервійні не справдились через ефективну роботу СБУ, котра минулого року відбила 4,5 тисячі хакерських атак. Серед основних мішеней ворога були й вітчизняні енергетичні об'єкти.
- Співробітники СБУ затримали особистого інформатора російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Тепер йому загрожує 10 років за ґратами.
- Жоден замах на українського керівника, який ФСБ готувала в цьому році, не був реалізований. За наявними даними, у ФСБ є окремий підрозділ, завданням якого є замахи на перших осіб України та диверсії на нашій території.