Люди можуть допомогти виявити зрадників і коригувальників: як саме

Пересічні люди можуть допомогти СБУ виявляти зрадників і коригувальників вогню. Насправді, це дуже просто.

Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. У новому році вже затримали чергового російського агента на Львівщині.

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Треба бути уважними

Ступак розповів, що громадяни мають бути уважними, не займати страусової позиції. Мовляв, це мене не стосується, є органи, нехай займаються, навіщо я буду щось казати, раптом моя інформація буде неправильною, мене піднімуть на сміх, що ти зробив, нащо ти нас викликав.

Будь ласка, є якісь сумніви? Сумніваєтесь щодо поведінки якоїсь особи? Щось вам не подобається? Наприклад, він дуже підозріло ходить з телефоном довкола ТЕЦ, трансформаторної підстанції, постійно щось переглядає, щось з'ясовує. Викличте патрульну поліцію,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Він додав, що вона швиденько все перевірить. Якщо там усе нормально, немає підозрілих телеграм-каналів, немає в галереї підозрілих фотографій, людину відпустять, а вам ще раз подякують за уважність і все буде нормально.

"Тобто, ще раз. Якщо бачите щось, то кажіть щось", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

Ступак про те, як люди можуть допомогти виявити зрадників і коригувальників: дивіться відео

Мотивація зрадників і коригувальників

За його словами, є різні моменти, якими Росія намагається завербувати українців. Деякі просто ідеологічно зраджують. Наприклад, Радянський Союз. І що бентежить, є люди, які той Радянський Союз не застали. Вони досить молоді, умовно 1991 – 1992 року народження.

Вони говорять: "Ось Радянський Союз!". Де ви бачили цей Радянський Союз, що ви до нього вчепилися? Ось така країна, таку країну втратили. Ви її ніколи не бачили, а тут за неї вчепилися,

– наголосив Ступак.

Він продовжив, що є й такі, хто робить це за гроші. Зокрема, влітку був такий випадок, коли СБУ затримала особу, яка менше, ніж за 1 долар по курсу, передав росіянам координати й адреси мостів, переправ. Тобто, йому запропонували заробити, він дає координати, йому на картку одразу приходять гроші.

"Для нього цього достатньо, а для країни – дійсно велика втрата", – підкреслив колишній працівник СБУ.

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