Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою

Кабінет Міністрів запровадив зміни у правилах надання послуг поштового зв'язку щодо оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тепер повістку можуть надіслати рекомендованим поштовим відправленням.

Адже в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, що передбачає – кожен чоловік призовного віку має оновити військово-облікові дані протягом 60 днів. Якщо він порушує цей закон, то дані про нього передають правоохоронцям, якщо чоловіка не доставлять у ТЦК – то йому надсилають рекомендований лист на поштову адресу з вимогою з'явитися, пише 24 Канал.

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Що передбачають зміни, які підтримав уряд

Кабмін 25 червня 2024 року запровадив зміни щодо окремих питань оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів до деяких постанов Кабінету Міністрів.

Постанова №747 передбачає, що повістка або у випадках, передбачених законодавством, інший документ про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Варто зауважити, що ТЦК та СП, згідно з новим законом, може передати дані про людину, яка не оновила дані, поліції. Зокрема, військкомат передає інформацію про адміністративне затримання порушника та доправлення його до ТЦК.

До таких дій працівники військкомату вдаються:

якщо людина не прийшла на виклик ТЦК чи на військово-лікарську комісію,

для уточнення даних протягом 60 діб з 18 травня.

Якщо поліція не знайшла людину, то керівник ТЦК та СП протягом 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного чи резервіста з вимогою з'явитися. Рекомендований лист вважається врученим, якщо людина підписалась особисто – тобто людина під підпис отримує листа, або під підпис відмовляється від нього.