Як у Медведчука, – політолог припустив, який запобіжний захід оберуть Порошенку

Петру Порошенку мають обрати запобіжний захід у справі щодо постачання вугілля з ОРДЛО. Водночас мовитись може про домашній арешт.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, справу щодо п'ятого президента можуть затягнути, аби розглянути її спокійніше.

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На суддів можуть тиснути

"Справа (Порошенка – 24 канал) дуже складна і безумовно вона є конфліктною. Біля суду – великий натовп прихильників Петра Олексійовича, а це теж психологічне навантаження на суд, суддю і на всіх, хто бере участь у засіданні", – сказав політолог.

Політолог розповів, що адвокати затягували час навіть у менш резонансних справах. Це традиційна практика, спосіб захисту та тиск на суддів. У подібних ситуаціях суддя часто бере перерви, щоб збити психологічне навантаження. Іноді навіть переносить засідання.

Суддя може трошки розтягнути це в часі, щоб збити емоції і розглянути цю справу трохи спокійніше. Володимир Фесенко Політолог

Без запобіжного заходу можуть виникнути гучні звинувачення

Також Володимир Фесенко вважає, що наразі мовиться не про розгляд по суті справи, а про обрання запобіжного заходу.

"Мій прогноз: сьогодні чи трохи пізніше – і політично, і юридично вірогідний варіант – це домашній арешт, як у Медведчука. Щоб була рівновага, щоб ніхто не ображався і не підозрював, що "одному більше, іншому менше", – зазначив Володимир Фесенко.

У разі, якщо запобіжний захід не оберуть, виникнуть питання та гучні звинувачення і до прокуратури, і до Держбюро розслідувань, сказав політолог.

17 січня у Печерському районному суді Києва відбувається розгляд "вугільної справи", в якій фігурує Петро Порошенко. Йому мають обрати запобіжний захід.

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