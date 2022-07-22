Ненормований графік: український артилерист розповів, як минає один день на передовій

Військові Збройних Сил України від початку повномасштабного вторгнення росії невтомно захищають нашу державу.

Артилерист, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила із позивним "Оскар" розповів, як проходить один день на передовій на Сході України. Цим він поділився із 24 каналом.

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За його словами, усе залежить від поставлених завдань. Однак розповідати можна не усе, звісно ж.

Графік у нас ненормований,

– сказав "Оскар".

Загалом день, коли немає завдань, має такий вигляд:

встав, помився, наскільки це можливо, почистив зуби, поснідав;

потім обслуговуєш техніку, чистиш зброю.

"Кожен намагається якось урізноманітнити свій побут, як уміє. Хтось купує підписки на Netflix, щоб у вільний час подивитись фільм. Хтось читає книги. Є можливість трохи відпочити, розвіятись від того. Якщо є ставок поряд, можуть навіть порибалити", – поділився військовий.

Так наші захисники намагаються знімати стрес, коли перебувають трохи далі від бойових дій.

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ЗСУ щодня нищать ворога

З 24 лютого українська армія знищила вже всього 39 тисяч ворогів. Лише за добу 21 липня ця кількість зросла на 150 осіб.

Наші ЗСУ ліквідовують не тільки особовий склад ворога, але і його техніку. Якщо вона залишається у робочому стані після бою, то стає трофейною і воює проти окупантів.

Водночас, за даними нашої розвідки, в росії люди вже не мають де ховати родичів. Все тому, що там на цвинтарях бронюють місця для солдатів, які загинули чи ще загинуть на війні в Україні.

Тим часом українські оборонці на Півдні придушили штурм росіян.

Увага – росіяни сваряться і самі себе ліквідовують: дивіться відео