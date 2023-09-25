Поруч з "безпечним залізяччям" люди вибирають картоплю: історія понівеченої Кам'янки на Ізюмщині

Село Кам'янка поблизу Ізюма було окуповане росіянами пів року. У вересні 2022 року Збройні Сили звільнили село. Зараз у Кам'янці розбито майже все, немає жодної вцілілої будівлі. Попри це, місцеві принаймні на теплий сезон повертаються до осель та відновлюють господарства.

Люди пораються з городами й намагаються вкрити свої побиті будинки, аби зберегти хоча б стіни. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла історії двох жінок, які тимчасово повернулися у рідне село, щоб відновити те, що знищили російські окупанти.

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Потроху повертаються

До повномасштабного вторгнення у Кам'янці жило близько 1200 людей, а зараз якщо 100 набереться і це ті люди, які переважно живуть в Ізюмі. Нині від адмін та соцбудівель у селі майже нічого не залишилося.

Ірина Удовіченко будувала свій дім з 1986 року. Зараз від нього мало що залишилося. Однак разом з сім'єю Ірина вирішила побудувати дім поруч на фундаменті літньої кухні. Чоловік й син Ірини також працюють на перемогу – возять гуманітарні вантажі, допомагаючи тим, хто цього потребує.

Поруч із залізяччям, яке сапери вважають безпечним, люди вибирають картоплю. Місцеві потроху повертаються, нехай на зиму майже всі поїдуть, залишиться всього кілька родин, але люди однаково роблять все, щоб відбудувати село.

Понівечена та розбита Кам'янка / Фото: кореспондентка 24 Каналу

Трагічна історія

Окупанти розбили будинок Валентини Глеги. Тепер жінці взагалі немає куди повертатися.

Коли бачиш як вона заходить на своє обійстя… трава вже вище неї зростом. Їй протоптали стежечку, щоб вона могла зайти до будинку, бо все дуже заміновано,

– сказала Черненко.

Історія Валентини трагічна, адже один з її синів загинув на Донбасі. Другий син та зять воюють, захищають Україну. Їй довелося виїжджати з Кам'янки, коли росіяни захопили село. Під час обстрілу ще в окупованій Кам'янці загинув її колишній чоловік, якого поховали на городі. Досі дістатися й ексгумувати тіло не можуть через велику кількість мінувань.

У Кам'янці з ким би ти не познайомився і не поспілкувався, у кожного є своя історія і вона не може лишити байдужим. Зокрема, ці жінки роблять все, аби повернутися додому й впевнені, що будуть відроджувати свої будинки.

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