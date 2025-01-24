Переговори Трампа і Путіна: Die Zeit назвав 3 сценарії завершення війни в Україні

Дональд Трамп найближчим часом готується зустрітися з Владіміром Путіним для обговорення закінчення війни. У ЗМІ розповіли, що потрібно для того, аби мирна ініціатива американського президента реалізувалася.

Дональд Трамп планує покласти край кінцю війни за 100 днів. Це буде зробити непросто, адже бачення завершення конфлікту Москвою і Києвом кардинально відрізняються, передає 24 Канал із посиланням на німецьке видання Die Zeit.

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Продовження війни, демілітаризована зона і НАТО

Тому автори публікації зазначають, що будь-яке мирне рішення повинно бути забезпечено військовими засобами. Видання спрогнозувало, як можуть розвиватися події у майбутньому.

Провал переговорів. Оскільки позиції Росії та України щодо миру відрізняються, переговори можуть провалитися, і обидві країни продовжать воювати у найближчі місяці. Є ймовірність, що країні-агресорці вдасться окупувати увесь Донбас.

Корейський сценарій передбачає утворення демілітаризованої зони по фактичній лінії фронту без остаточної мирної угоди, як це зроблено між двома Кореями. Очікується, що за дотриманням домовленостей між сторонами має слідкувати західні війська, розміщені в Україні. Цей варіант без участі США видання вважає сумнівним.

Повторнення долі Кіпру. У Кіпрі демілатаризована зона відокремлює самопроголошену і міжнародно невизнану Турецьку Республіку Північного Кіпру з Кіпром. Вона була створена Організацією Об'єднаних Націй у 1974, після турецького вторгнення на Кіпр. Там сили ООН стоять безпосередньо на лінії демілітаризовної зони. Журналісти вважають, що цей варіант міг би зацікавити Україну. Адже, попри втрату території і наявність сірої зони, Кіпр зумів стати членом ЄС.

Вступ України до НАТО: його автори статті називають малоймовірним, адже проти нього виступає не лише Росія, але й окремі члени Альянсу. Крім того, аналітики вважають, що спроби втілити цей сценарій призведуть до затягування війни.