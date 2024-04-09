Не можуть захопити – треба знищити, – Черник сказав, як можна захистити Харків від обстрілів
Ще на самому початку цієї війни росіяни задекларували свою головну ціль – ліквідувати українську державність. За їхніми розрахунками, це мало статися за кілька днів, максимум за тиждень. Проте українці показали неабияку жагу до спротиву.
Заявив у своєму щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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Який задум у росіян
Він зазначив, що росіяни почали діяти тактикою "не можна захопити – треба знищити". Саме тому збільшилися обстріли, зокрема по Харкову. Як можна захистити місто? Це тільки авіація. Особливо, якщо це керовані авіабомби.
КАБи скидаються з відстані 40 – 70 кілометрів й збити їх практично неможливо. Принаймні, поки ще немає таких технологій. Можливо, розробляються, щоб з цим боротися,
– розповів Петро Черник.
"А от F-16 із шістьма ракетами на борту може збивати ці носії на відстані навіть до 180 кілометрів. Цілком. От що нам потрібно. Але, на жаль, є нескінченне затягування з передачею саме цих машин", – додав військовий експерт.
Особливості F-16
Петро Черник зазначив, що F-16 – це супермашина у своєму класі. Виявилася дуже влучною ще в кінці 70-х років. Їх виготовлено більше ніж 4,5 тисячі за всю історію. Крім того, це ще й наймасовіша машина: 25 країн-операторів, 105 показників номенклатуру зброї.
Але пора її вже нам нарешті надати. Навіть дві ланки, чи три ланки, чи три пари, то вже був дуже суттєвий крок вперед,
– наголосив Черник.
Шість машин, якби щодня працювали, змогли б дуже, дуже сильно покращити ситуацію в частині боротьби з їхньою авіацією.
Які ще теми аналізував Черник
- Коментар щодо заяви Інституту вивчення війни, що українським військовим може знадобитися необхідність ухвалювати рішення щодо пріоритетності оборони. Військовий експерт наголосив, що вся лінія розмежування для нас важить. Немає якихось другорядних напрямків
- Естонія може надати 2,5 мільйона снарядів. Якби ми дійсно їх отримали до нового року, то могли б підіймати інтенсивність наших обстрілів на 7, 8, 9, а хоча б на 10 тисяч. Адже росіяни досі тримають свої вогневі вали у межах від 10 до 20 тисяч на добу
- Чи може Україна отримати 25 комплексів "Patriot". На думку Черника, може. Це дійсно дуже дорога машина. Проте виробили цих установок із початку 80-х від 1000 до 1300 установок. Це неймовірно багато. Вони у світі є.