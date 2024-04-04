Україна має ракети для знищення Кримського мосту: Черник назвав сценарій удару

Українські надводні дрони вже розвідували дорогу до Кримського мосту, а невідома вибухівка тимчасово виводила його з ладу. Ворог і сам розуміє, що мосту залишилося недовго.

Що на це вказує в щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник. А також припустив, коли буде ухвалений пакет допомоги від США з такою необхідною для України зброєю.

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Як буде знищено Кримський міст

The Guardian написали з посиланням на високопосадовця ГУР, що Кримський міст буде знищений в першій половині 2024 року.

Те, що росіяни будують альтернативну логістичну гілку по суходолу вказує на їхнє розуміння, що мосту приходить кінець,

– підкреслив Черник.

Він пояснив, аби зруйнувати незаконну споруду завдовжки 18 кілометрів так, щоб вона вже не підлягала ремонту, необхідний великий змішаний ракетний залп крилатих ракет плюс для відволікання російської ППО – великий рій безпілотників.

Оскільки союзники України досі не ухвалили рішення щодо передачі далекобійної зброї, Україна може використати і свою альтернативу – оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2" (або "Сапсан"). Він був розроблений ще до початку великої війни, і один комплекс вже навіть проданий у Саудівську Аравію. До того ж не можна заперечувати, що за цей час його могли модернізувати або проводити інші розробки.

Крім того, Україна має на озброєнні береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" з ракетою Р-360, яка може сягати до 300 кілометрів. Зауважимо, що відстань до Кримського мосту з, наприклад, Гуляйполя – це 240 кілометрів.

Однак залп має бути змішаний, однієї балістики замало,

– наголосив полковник ЗСУ.

Зброя від США

Зараз на фронті терміново необхідна зброя із поки що заблокованого американського пакету допомоги. Черник переконаний, що невдовзі його розблокують, імовірно, це тижні.

Першою чергою потрібно, щоб американці відважилися надати касетні боєприпаси до Himars,

– підкреслив військовий експерт.

До того ж F-16 на борт також можуть брати ефективні касетні бомби з більш, ніж 242 ударними елементами.

Черник пов'язує затримку цього пакету з ваганнями суспільства. Адже Сполучені Штати Америки – дуже демократизована країна, в якій думка суспільства важить багато, і до якої прислухаються високопосадовці. Оскільки в інформаційному просторі є різні думки щодо постачання важкої зброї та техніки в Україні, американці досі сумніваються.

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