Такою ціною виборюється перемога, – у ЗСУ поділилися шокуючими кадрами порятунку воїнів
Джерело:Сухопутні війська
Кожного дня на фронті українські бійці отримують поранення, захищаючи нашу країну від окупантів. Власне, у Сухопутних військах Збройних Сил показали кадри, як надають медичну допомогу воїнам, що постраждали на полі бою.
Найгарячішою ділянкою на лінії фронту залишається Схід, де щодня свої життя та здоров'я віддають українські захисники заради того, аби наша держава зберегла незалежність. Разом з тим у ЗСУ вирішили показати, яка ціну ми платимо за перемогу.
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Медики на війні – ангели
У пресслужбі української армії попередили, що не всі зможуть переглянути кадри, на яких надають медичну допомогу бійцям. Окрім того, що там присутня ненормативна лексика, на ролику можна побачити захисників, які отримали важкі поранення та потребують допомоги.
Але всі мають знати та не забувати, якою ціною виборюється наша Перемога. Роль медиків в Збройних Силах важко переоцінити – це ангели! Ви можете переконатися в цьому на власні очі,
– йдеться в повідомленні Сухопутних військ.
Фрагмент із повсякденної роботи медиків стабілізаційного пункту, чиє завдання стабілізувати поранених бійців і готувати їх до евакуації в медичні установи для подальшого лікування, надзвичайно торкає.Зверніть увагу! З огляду з етичний аспект 24 Канал заблюрив особливо шокуючі кадри та запікав ненормативну лексику. Проте переглядати ролик людям з особливо чутливою психікою не варто.
Як медики рятують воїнів на передовій: дивіться відео від Сухопутних військ (18+)
Зауважимо, що на ролику можна побачити захисників саме 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Як зазначили в Сухопутних військах, всіх військовослужбовців, які є на цьому відео, в стабільному стані доправили до шпиталів, де медики продовжили їхнє лікування.
Життю та здоров'ю (бійців – 24 Канал) нічого не загрожує. Молимося за швидке одужання. Наші медики – наші герої! Наші воїни – наші герої,
– написали в ЗСУ.
Яка ситуація на фронті: актуальне
- Російські окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти. Зокрема, на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та інших напрямках.
- Як проінформували в Генштабі, станом на 21 березня відомо, що воїни Збройних Сил відправили до Кобзона 166 570 загарбників. Лише за попередню добу – 960 військовослужбовців.
- Запеклі бої точаться за Бахмут на Донеччині. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ Роман Світан впевнений, що Росія кидає останні сили на Бахмутський та Авдіївський напрямки.
- Для ворога місто Бахмут важливе, оскільки не взяти його – означає, зокрема, програти інформаційну війну, адже пропагандисти останніми місяцями стверджують, що населений пункт "уже російський".