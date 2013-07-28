У NASA наймасовіше скорочення в історії: чому звільняють тисячі працівників і навіщо це Трампу

Президент США Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому як 47-ий очільник країни, почав скорочувати витрати у федеральних наукових установах. Під удар потрапило й NASA – космічне агентство США. Адміністрація Трампа запропонувала безпрецедентні урізання бюджету NASA, плануючи зменшити фінансування агентства на чверть уже в наступному фінансовому році та майже вдвічі обрізати кошти на наукові програми.

В межах "підвищення ефективності" уряду від DOGE (той самий департамент, який певний час очолював мільярдер Ілон Маск) вже звільнили тисячі працівників. За даними Politico, NASA втратила щонайменше 2600 співробітників із 17-тисячного штату лише за кілька місяців. Скасовано низку наукових грантів на суму понад 120 мільйонів доларів, згорнуто міжнародні космічні проєкти. Це очікувано призвело до тривоги в науковій спільноті – така економія ставить під загрозу багаторічний прогрес США в космосі та науці, а також позицію країни як світового лідера.

На тлі цих подій колектив NASA вирішив не мовчати. 21 липня 2025 року група з майже 300 нинішніх і колишніх співробітників агентства – включно з астронавтами (не менше чотирьох) – оприлюднила відкритого листа під назвою "Декларація Voyager" з різкою критикою дій адміністрації Трампа. 24 Канал вивчив публікації в Space.com, Axios, Nature, The Guardian – та розповідає детально про те, як Трамп скоротив бюджет NASA та яку реакцію це викликало.

Що таке "Декларація Voyager"

Це лист, створений новою спільнотою підтримки науковців Stand Up For Science, став актом протесту проти, як заявляють його підписанти, "стрімких і марнотратних змін, що підривають місію NASA та ставлять під загрозу безпеку".

Документ адресовано виконувачу обов’язків голови NASA Шону Даффі – давньому соратнику Трампа, якого призначено на цю посаду 7 липня (Даффі одночасно обіймає пост міністра транспорту США).

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Свою заяву працівники NASA символічно присвятили 17 астронавтам, загиблим у катастрофах Apollo 1, Challenger і Columbia – цим вони нагадали, якою ціною даються нехтування безпекою в космічній галузі.

У заяві співробітники NASA детально описали, чому вважають дії нинішнього керівництва згубними.



Акції протесту в США / Фото Another Believer / Wikimedia Commons

Останні шість місяців відзначилися стрімкими та марнотратними змінами, що підривають нашу місію та спричинили катастрофічні наслідки для персоналу NASA,

– наголошується в листі.

Підписанти підкреслюють, що політичний тиск і раптові бюджетні скорочення загрожують десятиліттям досягнень у дослідженні космосу, авіації та науки про клімат. Вони звинувачують адміністрацію Трампа в пріоритеті "політичного імпульсу" замість наукового прогресу та безпеки людей. За їхніми словами, рішення ухвалюються похапцем задля політичної вигоди, ігноруючи ретельне управління ризиками.

Ми змушені заговорити, коли наше керівництво ставить політичну кон’юнктуру вище за безпеку людей, науковий прогрес та ефективне використання державних ресурсів,

– йдеться в тексті декларації.

Працівники NASA називають оголошені скорочення "довільними" та такими, що прийняті в обхід волі Конгресу США (який вже затвердив бюджетні асигнування на наукові програми).

Головні претензії протестувальників стосуються кількох напрямків. По-перше, це різке урізання фінансування наукових місій NASA. Згідно з пропозиціями Білого дому, бюджет на науку та дослідження може бути зменшено майже наполовину – на 47–50% вже в 2026 році.

Постраждають ключові проєкти – в декларації згадано, що вже було скасовано низку наукових місій і запланованих експедицій.

Наприклад, припиняється підготовка місії Mars Sample Return із доправлення зразків марсіанського ґрунту на Землю, хоча марсохід Perseverance вже зібрав ці зразки.

Також, як стало відомо, під загрозою опинилися космічні апарати New Horizons і Juno – успішні місії з дослідження Плутона та Юпітера.

Ба більше, пропонується заморозити запуск нової великої обсерваторії – космічного телескопа Nancy Grace Roman, майже готового до старту у 2027 році.

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Загалом, відповідно до проєкту бюджету, фінансування NASA в 2026 році уріжуть з 24,8 мільярда до 18,8 мільярда доларів – до найнижчого рівня за останнє десятиліття. Це стало б найбільшим разовим скороченням бюджету NASA за всю історію агентства.

По-друге, значно скорочується кадровий потенціал NASA. Лист акцентує, що вже втрачено тисячі досвідчених фахівців, звільнених чи змушених піти у відставку достроково.

Тисячі службовців NASA вже були звільнені, пішли за власним бажанням або достроково вийшли на пенсію, забравши із собою високо спеціалізовані, незамінні знання, критично важливі для виконання місії NASA,

– констатують автори.

За словами ветерана NASA, астронавта Террі Віртса, такі кроки "нищать і врожай, і насіння майбутніх урожаїв": йдеться про те, що звільнення як молодих перспективних інженерів, так і досвідчених кадрів призведуть до втрати цілого покоління експертизи.

Підписанти застерігають, що скорочення місій і звільнення науковців мають незворотні наслідки. "Якщо діючий космічний апарат зупинити, його вже не можна просто знову ввімкнути", – наголошує декларація.

Відмова від проєктів, на які вже виділено кошти Конгресом, означає постійне згортання наукових можливостей США.

Іншими словами, коли програми закривають на півдорозі, країна втрачає унікальні дослідження як у космосі, так і на Землі. По-третє, працівники NASA обурені втручанням політичного керівництва у внутрішні процедури, що може підірвати систему технічного контролю та безпеки. У листі окремо згадується стурбованість змінами в Technical Authority – внутрішній системі нагляду за безпекою польотів, створеній після катастрофи шатла Columbia 2003 року.

Автори зауважують, що в NASA формується "культура мовчання", коли співробітники бояться відкрито висловлювати занепокоєння. Це є небезпечним відступом від уроків трагедії Columbia, адже після неї NASA впровадило політику заохочення "говорити правду владі" без страху покарання.

Натомість за останні місяці, на думку підписантів, в агентстві навпаки запанував страх: працівники не наважуються вказувати на проблеми, аби не накликати на себе гнів керівництва. Така атмосфера, за словами авторів Декларації Voyager, вже становить пряму загрозу безпеці астронавтів і успіху місій.

Страх відплати та анонімний протест

Характерно, що з 287 підписантів відкритого листа лише 131 особа вказала своє ім’я, тоді як 156 людей воліли лишитися анонімними. У самому зверненні пояснюється: багато науковців побоялися відкрито виступати, оскільки "культура страху перед репресіями, культивована цією адміністрацією" змушує їх остерігатися за свої кар’єри.

Інакше кажучи, люди не вірять, що можуть відкрито критикувати ініціативи Трампа без негативних наслідків для себе. Подібна атмосфера характерна не лише для NASA – адміністрація Трампа відома нетерпимістю до будь-якої нелояльності та жорсткими методами придушення інакодумства. У декларації прямо сказано, що понад 150 підписів стоять без імен саме через страх переслідування з боку начальства.

Показовим є випадок, який стався в Агентстві з охорони довкілля (EPA): коли 140 співробітників EPA підписали подібний лист незгоди з політикою Трампа, усіх їх відсторонили від роботи наказом зверху. Цей приклад висить немов дамоклів меч над працівниками інших відомств. В NASA, на щастя, існують формальні процедури захисту тих, хто підіймає проблемні питання (після Columbia було введено політику Technical Authority та відповідну директиву, що гарантувала право відкрито висловлювати "альтернативні й критичні думки" без покарань.

Проте співробітники побоюються, що нова адміністрація може ігнорувати чи скасовувати ці норми – тим паче, що дія тієї директиви закінчилася у січні 2025 року. Сам лист Voyager Declaration можна розцінювати як спробу персоналу скористатися останньою нагодою висловити свій протест, поки така можливість взагалі існує.

Ширший контекст: опір науковців в інших агенціях

Виступ працівників NASA не є поодиноким випадком – аналогічні хвилі протесту прокотилися й в інших наукових установах США. У червні понад 300 співробітників Національних інститутів здоров’я (NIH) опублікували схожий відкритий лист, вимагаючи відновити фінансування медичних досліджень, які адміністрація Трампа "заморозила чи скасувала з політичних міркувань".

На початку липня група науковців в EPA, Агентства з охорони довкілля, як згадувалося, також написала лист із переліком кричущих проблем – від атмосфери страху та згортання екологічних програм до ігнорування наукового консенсусу на користь забруднювачів. Результат був сумним – замість діалогу понад сотню екологів просто усунули від роботи на час "розслідування" їхньої нелояльності.

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Тепер естафету підхопило NASA – "Декларація Voyager" вписується в ряд інших документів офіційної незгоди, що з’явилися серед працівників федеральних агенцій в відповідь на масштабну кампанію Трампа з "реформування" держапарату.

Показово, що 22 липня – вже наступного дня після заяви NASA – про себе дали знати і співробітники Національного наукового фонду (NSF): там 149 людей (48 відкрито і 101 анонімно) підписали петицію до Конгресу із закликом захистити їхнє агентство від політичних втручань. Отже, протестний рух охоплює одразу кілька наукових установ, від космосу до біомедицини та екології.

Реакція влади та перспективи

Поки що не ясно, чи матиме "Декларація Voyager" практичний вплив на курс адміністрації. Чинний керівник NASA Шон Даффі, якого автори листа закликають не виконувати шкідливих наказів Білого дому, навряд чи стане на бік протестувальників. Ще балотуючись до Конгресу понад десятиліття тому, Даффі знімався в агітаційному ролику з сокирою в руках, обіцяючи "порубати урядові витрати".

Нинішня його риторика теж цілком лояльна до курсу Трампа. За офіційним коментарем прес-секретарки NASA Бетані Стівенс, агентство "не зацікавлене підтримувати другорядні місії" і має "переглянути, що працює, а що ні, аби знову надихати американців та виграти космічні перегони".

В іншій заяві Стівенс запевнила, що NASA "ніколи не піде на компроміс щодо безпеки", а будь-які скорочення, мовляв, будуть здійснюватися так, щоб "захистити критично важливі для безпеки ролі".

Інакше кажучи, керівництво агенції наполягає, що попри урізання бюджету, воно нібито збереже все необхідне для безпечної роботи. Проте учені NASA ставляться до таких обіцянок скептично – вони вже бачать, як закриваються проєкти і звільняються люди, чия відсутність неминуче позначиться на якості роботи та майбутніх місіях.

Варто зазначити, що остаточне рішення щодо бюджету NASA приймає не президент, а Конгрес США. Наразі пропозиції Білого дому – це лише skinny budget (попередній бюджетний запит), і парламентарі обох партій висловлюють стурбованість такими радикальними планами фінансового обрізання космічного агентства. Існує ймовірність, що Конгрес відхилить принаймні частину запропонованих скорочень і поверне фінансування критичних наукових програм.

Однак поки бюджетні дискусії тривають, у NASA, як повідомляється, уже наказано готувати плани згортання багатьох наукових проєктів, ніби скорочення неминучі. Саме це й обурює підписантів декларації – вони вимагають, щоб агентство дотримувалося пріоритетів, встановлених Конгресом, а не поспішало рубати з плеча під тиском адміністрації.

Фактично співробітники закликають менеджмент NASA зайняти принципову позицію і не вживати невідворотних кроків, поки бюджет не буде остаточно ухвалений. За оцінками американських медіа, поява Voyager Declaration – вже сама по собі визначна подія. Подібного рівня внутрішнього dissentу NASA не знало багато років.

Агентство історично славилося корпоративною культурою "сім’ї", де конфлікти не виносяться на публіку. Тому відкритий лист, підписаний десятками інженерів, науковців і навіть астронавтів – це сигнал серйозної кризи довіри між колективом і політичним керівництвом. Як підкреслюють автори листа, робота NASA є суспільним благом, яке не може бути замінене приватним сектором.

Мовиться про фундаментальні наукові дослідження в космосі, авіації та про моніторинг Землі – тим, чим комерційні компанії займатися не будуть, але що критично важливо для країни. Скорочення цих напрямів, на думку протестувальників, підриває національну безпеку і лідерство США у світі.

У листі прямо сказано: "Ми не погоджуємося на бездумне згортання наукових і аеронавтичних досліджень NASA, адже це позбавить американців того унікального суспільного блага, яке забезпечує NASA".

Наразі "Декларація Voyager" оприлюднена публічно – організація Stand Up For Science виклала її текст та список підписантів у відкритий доступ і навіть започаткувала петицію на підтримку вимог працівників NASA. Її автори сподіваються привернути увагу громадськості і законодавців до ситуації в агенції. Втім, чи дослухаються у владних колах до голосу науковців – питання відкрите. Попередні аналогічні звернення, як ми бачили, особливого ефекту не дали: звернення співробітників NIH у червні не змінило політики, а протест в EPA закінчився покаранням самих протестувальників.

Проте працівники NASA вважають за необхідне бодай задокументувати свою незгоду.

Мова про публічний прояв нашого dissentу, заяву про те, що відбувається в NASA, і про те, що це неприйнятно,

– пояснила одна з підписантів, Елла Каплан, яка працює адміністратором сайту в Центрі космічних польотів Годдарда.

На її думку, навіть якщо чиновники проігнорують цей лист, його наявність означатиме, що фахівці NASA виконали свій громадянський і професійний обов’язок – попередили про небезпеки. Інакше, за її словами, "ми ризикуємо отримати чергову космічну катастрофу", якщо курс наукових скорочень ігноруватиме уроки минулого. Співробітники NASA "стають на захист науки та безпеки" – так сформульовано мету їхньої ініціативи.

Хоч це різні масштаби та різні держави, історія з NASA перегукується з тим, як нині урізаються можливості антикорупційних органів в Україні. І як українці не готові з цим миритися, наукова спільнота США не готова мовчки спостерігати, як згортання бюджету ставить під удар майбутнє нації в космосі.