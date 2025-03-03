Ексміністр Британії пояснив, як не допустити вторгнення Росії у країни Європи

Важливо, щоб Захід посилював санкції проти Росії. Також необхідно, аби Європа не покладалась на США, а посилювала свої витрати на оборону.

Саме це зупинить російське вторгнення у західні країни. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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Європа усвідомлює загрозу

Грант Шаппс зазначив, що днями Велика Британія знову посилила санкції проти Росії. Санкції запровадили проти ще кількох сотень людей. Важливо, щоб Захід продовжував це робити. Зокрема, Європа.

Якість мирних переговорів та домовленостей є головною рушійною силою. Угода має бути такою, щоб там були усі стримувальні фактори для Владіміра Путіна, включно з американськими гарантіями.

Однак найважливіше, що Європа нарешті усвідомлює загрозу, що у неї є "російський ведмідь" на її східному кордоні, і збирається об'єднатися, щоб у належний спосіб витрачати кошти на оборону. Думаю, у цій сфері ми бачимо правильну реакцію. Коли я був міністром оборони, ми встановили наші витрати на оборону на рівні 2,5% нашого ВВП, нашої економіки,

– сказав ексміністр оборони Британії.

Згодом це тимчасово зупинили. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна відновить ці витрати на рівні 2,5% набагато швидше. Однак потрібно йти далі та вкладати більше коштів. Британія витрачає на оборону найбільше в Європі. Багато країн повинні вкладати до 2% або більше.

"Трамп спонукав Європу перестати покладатися США, щоб розв'язувати їхні проблеми. Зараз вони цього робити не збираються. Європа це розуміла. Міністри фінансів, прем'єр-міністри, президенти по всій Європі раптом прокинулися з цією ідеєю. Думаю, ми побачимо значне збільшення європейських витрат на оборону. Саме це зупинить Путіна від продовження вторгнення в західні країни", – вважає Грант Шаппс.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зауважив, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочалося з навчань росіян у Білорусі. Якщо росіяни будуть там тренуватися влітку або, наприклад, восени 2025 року, то за цим може розпочатися наступ. Президент України додав, що це необов'язково має бути нове вторгнення в Україну. На його думку, окупанти можуть піти на Польщу або Литву.