Білорусь нападе сьогодні, а Росія випустить усі ракети: як не піддатися впливу російських ІПСО

Ми часто чуємо фразу про те, що Росія уже вщент програла інформаційну війну, однак не все так однозначно. Звісно, у глобальному сенсі після повномасштабного нападу країна-агресорка втратила тих українців, які дружно до неї ставилися навіть після 2014 року.

Скиданням ракет та бомб на голови людям від Донбасу до Львівщини кремлівський диктатор раз і назавжди відгорнув від себе купу людей, чим програв боротьбу за ставлення українців до Росії, але у боротьбі за наш розум ворог діяти не припиняє. В інформаційно-психологічній війні Росія атакує Україну буквально кожної хвилини.

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На жаль, досі безкарно діють попи УПЦ МП, а "журналісти" підсанкційного видання "Страна" вільно пересуваються країною та роблять репортажі майже з будь-якої її точки. На телебаченні з’являються представники забороненої ОПЗЖ, а деякі ведучі ще 10 місяців тому працювали на Медведчука та розповідали про "нацистів з "Азову".

Російські фахівці грають на наших емоціях

Водночас працівники СБУ продовжують здійснювати обшуки в рупорів Кремля – УПЦ МП. За останній час силовики перевірили монастирі та церкви на Буковині, Прикарпатті, у Києві, Львові та на Тернопільщині.

Крім того, у соцмережах існує безліч спільнот, які буцімто є проукраїнськими, однак напряму адмініструються з Росії. Через них ворог закидає неймовірну кількість страшилок для деморалізації українців.

Російські офіцери, які займаються інформаційно-психологічними спецопераціями, дуже вдало орієнтуються у нашому просторі, грають на емоціях та проводять вкрай успішні заходи.

Агресори знають, що. Розуміють, що один-два вкиди через підконтрольні Кремлю спільноти у телеграмі миттєво призводять до величезної кількості репостів серед українських ЗМІ та поширення викривленої інформації у приватних чатах.

Мабуть, найкращим прикладом ворожої ІПСО можна назвати вкиди про наступ росіян із боку Білорусі.

Спочатку цю інформацію закидали через різноманітні соцмережі. При чому робили це нерідко військовослужбовці. Їм підкидали дезінформацію про конкретну дату наступу та певні його подробиці у так званих "секретних чатах", де у 2014 - 2017 роках спілкувалися між собою солдати.

Згодом за інформацією, яку публікують у цих чатах, припинили слідкувати, натомість росіяни, що проникли у такі групи, почали закидати туди фейки.

Оскільки ж деякі військові, що довіряють опублікованому у чатах "для своїх", миттєво розсилають всім друзям та знайомим текст-попередження, серед населення починають ходити відповідні чутки.

Аби підкріпити побоювання людей, росіяни одразу ж постять інформацію про нібито підготовку наступу з боку Білорусі через власні телеграм-спільноти. І це одразу ж розлітається по всьому медіапростору.

У приватні чати летять тисячі повідомлень типу "можливо, фейк, але вважаю за необхідним поділитися" чи "занадто багато джерел пишуть одне й те ж, тому тепер інформація точна".

Люди не здогадуються, що у різних вкидів на цю тему є лише одне першоджерело, та нерідко починають писати про те, що їх "кум із розвідки ФБР" також володіє даними про підготовку до наступу.

Втім, на цьому російська атака зазвичай не закінчується. Відчуваючи суспільний запит на інформацію, журналісти наперебій починають брати коментарі у різноманітних експертів і посадовців, питаючи чи можлива атака на Україну з боку Білорусі, та отримують цілком прогнозовану стверджувальну відповідь. І от вже цю новину із заголовком "експерт спрогнозував напад з боку Білорусі" знову розносять телеграм-спільноти на багатомільйонну аудиторію, чим остаточно "добивають" психіку людей, які не надто розумію, що відбувається в інформаційному просторі.

У такий спосіб росіяни, навіть не міняючи текст "зливу" у військові чатики, всього лише кількома повідомленнями ледве не щотижня розхитують психіку мільйонів українців.

Саме завдяки таким вкидам і з'явився мем про напад з боку Білорусі о 4 ранку.

"Легендарне" повідомлення про наступ з боку Білорусі, яке закидають у військові чати навіть без зміни тексту / Фото 24 каналу

Другим прикладом ворожих ІПСО можуть слугувати вкиди під час масованих ракетних обстрілів. Успішному просуванню російських фейків сприяє те, що мережею ширяться гігабайти повідомлень від схвильованих людей, які одразу ретранслюють всі телеграм-спільноти. Вартує комусь написати про вибух у Чернівцях, як ця інформація з’являється у багатьох телеграмах – зазвичай ніхто при цьому не верифікує дані, які ширяться. Ба більше, росіяни підбурюють, розповідаючи про "виліт ще 500 ракет на Київ, Дніпро чи будь-яке інше місто".

За таким же принципом окупанти розповсюджують інформацію про підготовку до ядерних атак, другу спробу захоплення нашої столиці, використання хімічної зброї тощо. При цьому вони користуються тим, що чим більшу хвилю вкидів вдасться запустити, тим більше експертів у ЗМІ висловлюватимуться щодо цього, а значить – тим краще "накрутиться" населення.

Замкнуте коло гри на нервах

На жаль, при цьому ми маємо замкнуте коло інформаційної допомоги ворогу. Адже багатьом експертам насправді глибоко наплювати, про що розмовляти та що підтверджувати в етерах. Навіть, якщо той чи інший експерт взагалі не має перевірених інсайдів, він цілком може узагальнити все те, що шириться мережею, а також висловитися на правах лідера думок. Тих випадків, коли гості телеетерів відмовилися коментувати хоча б щось, посилаючись на те, що вони не є експертами щодо конкретного питання, можна порахувати на пальцях рук.

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Окрім того, чим потужніший інформаційний вкид ворога – тим більша частина аудиторії намагається дізнатися хоча б щось на ту чи іншу тему. Скажімо, якщо мільйон осіб загуглить "ядерні потужності Росії", запит потрапить до Google Trends, а значить – усі новинні ресурси писатимуть статті на цю тематику. То ж практично на кожний ворожий інформаційний вкид обов’язково буде реакція журналістів, а окупантам залишиться лише підігрівати публіку, граючи на нервах українців.

Російські ІПСО мають на меті підірвати довіру до влади

Крім того, що інформаційно-психологічні операції мають на меті посилити панічні настрої, росіяни цілком вдало використовують їх для роз’єднання українців. Будь-який конфлікт між політиками підігрівається цілою армією російських ботів, а кожен необережний вислів представників влади обов'язково супроводжується хвилею закидів.

А згодом будь-які необережні вислови російські фахівці вдало використовують з метою підриву довіри до представників влади. Зрозуміло, що подібна діяльність росіян не зможе призвести до несприйняття наприклад президента Володимира Зеленського, але посилити недовіру до певних висловів офіційних джерел – цілком. І цим окупанти активно користуватимуться до того часу, поки матимуть вплив на наш інформаційний простір, а люди довірятимуть будь-яким даним, розповсюджуючи їх без перевірки.

Окрім того, ворожі вкиди неабияк нагадують казку про хлопчика, що кричав "вовк".

Як не втратити голову від російських ІПСО

Оскільки ж ніяких передумов для того, щоб ворог утратив вплив на українській медіапростір немає, єдиним варіантом збереження холодної голови є обмеження споживання інформації та напрацювання навичок відсіювання вкидів.

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Кожен українець має зрозуміти кілька аксіом:

Варто безумовно довіряти лише офіційним джерелам інформації. При цьому найбільш достовірні дані публікують військові.

При цьому найбільш достовірні дані публікують військові. Політики та посадовці будь-якого рангу подекуди здатні до хайпу та роздачі коментарів на теми, про які вони не уповноважені говорити.

Не можна бездумно довіряти всьому, про що розповідають в ефірах, на особистих сторінках чи у телеграм-каналах люди, які не можуть мати достатньої інформації. Наприклад, заступник помічника міністра освіти з питань закупівлі підручників не може спрогнозувати дату відновлення навчання у школах Криму після його деокупації, а фраза "на півострові вивчатимуть українську вже у грудні" не означають те, що ЗСУ ось-ось звільнять Автономну Республіку.

Журналісти, експерти та більшість політиків не мають доступу до більшості розвідданих, але можуть робити власні висновки, які зовсім не завжди мають щось спільне з реальністю.

Уповноважені коментувати інформацію військові, говорячи про можливість ракетних обстрілів, нападу з Білорусі, застосування ядерної зброї, не можуть відкидати шансів на той чи інший вчинок ворога. При цьому є величезна різниця між констатуванням факту про підготовку Росії до масштабних обстрілів та висловами експертів про дату, напрями, час та об’єкти, по яких "от точно вдарять".

При цьому є величезна різниця між констатуванням факту про підготовку Росії до масштабних обстрілів та висловами експертів про дату, напрями, час та об’єкти, по яких "от точно вдарять". "Кум із ЗСУ" у 99% випадків на жаль, не може бути достовірним джерелом інформації про загальну ситуацію на фронті чи про наміри ворога здійснити бодай щось на тій чи іншій ділянці кордону. Військові здебільшого отримують дані так само, як і цивільні – зі ЗМІ, соцмереж та чуток. Навіть розвідки провідних країн світу можуть не мати максимально точних та повних даних про майбутні вчинки росіян. Варто пам’ятати, що американці прогнозували повномасштабний напад на Україну 16, а згодом – 22 лютого.

А от найважливіше правило, яке має засвоїти взагалі кожен – ні з ким та ніколи не можна ділитися інформацією про майбутні обстріли чи наступи ворогів, яку прочитали десь у мережі. Навіть якщо дуже хочеться попередити людей та вберегти їм життя. І без тих інсайдів всі знають, що під час повітряної тривоги до укриття треба йти завжди, а не лише тоді, коли хтось спрогнозував армагедон. Не варто розповсюджувати інформацію, яка може грати на руку ворогу. Адже російські ракетні обстріли, на жаль, ще будуть, але провокувати у людей паніку їх анонсами – точно не варто.