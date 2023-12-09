Коли інші ослабнуть, Німеччина має бути готова робити більше, – Шольц про підтримку України

У Берліні усвідомлюють, що російсько-українська війна швидко не закінчиться. Канцлер Шольц заявив, що Німеччина готується підтримувати нашу державу навіть тоді, коли ресурси інших партнерів вичерпаються.

У суботу, 9 грудня, у столиці ФРН відбулась партійна конференція Соціал-демократичної партії. Під час неї виступав чинний канцлер Олаф Шольц. Він наголосив на непохитній підтримці України в довгостроковій перспективі.

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Німеччина запасається, аби допомагати Україні

Власне, голова уряду переконаний, що війна Росії проти нашої держави скоро не закінчиться. Тому, за його словами, Берлін зараз повинен робити все можливе, аби допомога Збройним Силам України раптово не припинилася.

Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі. Німеччина має навіть бути готовою до того, що доведеться робити ще більше, коли інші ослабнуть,

– сказав Шольц.

Політик вкотре акцентував: Росія порушила консенсус щодо миру, який існував в Європі тривалий час. Канцлер заявив, що кордони європейських держав не повинні змінюватися за допомогою силових інструментів – тобто агресія має припинитися.

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У США тривають дискусії стосовно бюджету на 2024 рік, у якому мають бути передбачені кошти на фінансування ЗСУ. Представник Білого дому Кірбі наголошував: Американці заплатять кров'ю, якщо Вашингтон припинить підтримку України.

Водночас у держав Європи існують певні проблеми з боєприпасами та наданням їх нашій армії. Проте голова МЗС Латвії запевнив, що Захід знає, як розв'язати цю проблему. Власне, потрібно нарощувати військову промисловість.

Окрім того, у Євросоюзі розглядають можливість виділення 5 мільярдів євро для України. Разом з тим наразі держави-члени Альянсу вирішують подальшу долю довгострокової військової допомоги для Збройних Сил.

Під час своєї промови Шольц, зокрема, згадав Путіна. Зі слів чиновника зрозуміло, що президент Росії даремно сподівається, що підтримка Києва з боку Берліна зупиниться.