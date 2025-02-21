"Холодний душ для Європи": як різкі заяви Трампа щодо ЄС допоможуть Україні

Різка зміна риторики та позиції Дональда Трампа може стати поштовхом до рішучих дій Європи. Такі зміни можуть покращити і ситуацію для України.

Американський політолог Раміз Юнус в ефірі 24 Каналу зазначив, що заяви Дональда Трампа в Давосі, а потім його рішення відправити туди свою команду на чолі з Джей Ді Венсом, грають на користь Україні. Політолог описав це у своїй статті для одного з європейських видань, яку назвав "Холодний дощ для Європи".

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"Європа за всі ці 35 років після розпаду Радянського Союзу ніколи не робила рішучих кроків і не відігравала провідної ролі. Незважаючи на те, що минуло понад 30 років і були створені політичні інституції у Брюсселі та Страсбурзі на чолі з Євросоюзом, ми бачимо їхню нерішучість. Коли почалася ця війна, НАТО та Євросоюз проявили свою "беззубість"", – сказав Раміз Юнус.

Європа не реагувала на агресію Росії

Політолог додав, що ані економічна, ані військово-політична машина не запрацювали так, як потрібно. Агресора не було покарано, і його не змогли зупинити, попри те що війна триває на території Європи.

Раміз Юнус зауважив, що після розпаду Радянського Союзу США передали управління цим регіоном європейським лідерам – таким країнам, як Німеччина, Франція, Італія, а також Великій Британії. Однак після війн у Карабаху, Абхазії та Молдові, зокрема на території Придністров'я, Європа не вжила жодних значущих заходів. Так само і в 2008 році після війни в Грузії, у 2014 році після анексії Криму та війни на Донбасі – знову нічого. У підсумку це призвело до нинішньої ситуації.

"Тільки завдяки рішучості президента Зеленського, який відмовився покинути країну, порядок денний США та Європи змінився. Усім довелося вносити корективи. За ці три роки Україна та Європа пройшли величезний шлях. Можливо, Європі бракувало "удару кувалдою", і саме такий удар вона отримала в Давосі та Мюнхені. Я не бачу в цьому нічого поганого, адже саме страх і інстинкт самозбереження змусили Європу почати діяти. Серія самітів у Парижі лише підтверджує це", – сказав Раміз Юнус.

Рішучість України

Політолог додав, що Дональд Трамп прямо заявляє: "Я не буду цим займатися, я не хочу вас підтримувати, якщо хочете допомоги – платіть". Він звертається так не лише до європейців, а й до українців.

Однак він розуміє, що тиск на Україну може дорого йому обійтися. Адже в Україні при владі не Шольц, не Макрон і не інші європейські лідери, а зовсім інша людина, якій уже нікуди відступати. За три роки Зеленський довів свій характер, регулярно демонструючи рішучість не лише щодо Москви, а й на самітах у Вашингтоні та Вільнюсі,

– сказав Раміз Юнус.

Він додав, що тактика Зеленського у взаємодії із Заходом зробила його самостійним гравцем, якого тепер змушені враховувати всі, зокрема й президент США.

Зеленський став єдиним світовим лідером, який наважився відповісти Трампу. Дипломатія важлива між союзниками, але коли жертву агресії називають диктатором, а самого агресора не засуджують, це не може не викликати реакції,

– зауважив Раміз Юнус.

Політолог зазначив, що, наприклад, Джастін Трюдо терпить образи, а лідери ЄС бояться відповісти Дональду Трампу, тоді як Зеленський не злякався. Він не висловлювався грубо, як Трамп, але сказав жорстко і чітко – так, як мав сказати.

"Президенту Дональду Трампу в цій ситуації, можливо, варто трохи посоромитися. Адже ти – президент великої держави, тебе обрав американський народ, і ти розумієш, що сьогодні всі погляди звернені на тебе. Ми, американці, з надією сприймаємо зміну влади в Білому домі. Я розумію, що той безлад, який панував за Джо Байдена з лівою ідеологією, зайшов у глухий кут. І якщо американське суспільство дало тобі карт-бланш, у тебе немає морального права відбілювати агресора, а жертву називати агресором, а лідера цієї країни – диктатором", – підкреслив Раміз Юнус.

Він додав, що своїми заявами сьогодні Дональд Трамп завдає удару по власному іміджу, а також по іміджу США. Саме тому його слова викликають такий великий негатив у всьому світі.