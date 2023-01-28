Позиція Норвегії: як місцеві реагують на війну та як ставляться до росіян у своїй країні

Громадяни Норвегії підтримують військову допомогу для боротьби з російською агресією. Українські активісти щодня привертають увагу норвезьких політиків до війни.

Про це для 24 Каналу розповів український активіст з Осло Ростислав Євдюхін. Під час прямої трансляції він перебував на демонстрації. Такі події Ростислав організовує щодня.

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"У нас є ціла група, яка організовує демонстрації. Зараз (13:49, 28 січня – 24 Канал) ми стоїмо в центрі Осло перед парламентом і закінчуємо першу частину демонстрації. Ми виконуємо гімн і до нас приходить норвежець, який акомпанує на скрипці", – сказав активіст.

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Політики спілкуються з активістами

За словами Ростислава, спочатку було складно щодня виходити на демонстрації, але активісти звикли і навчилися організовувати час. Останній тиждень він сам веде мітинги англійською.

Активіст наголосив, що дуже важливо розповідати норвежцям, що відбувається в Україні й що потрібно для її захисту. Треба пояснювати, що норвежці мають бути зацікавлені в підтримці України.

Треба створювати соціальний запит у політиків на допомогу. Воно працює. Парламентарі виходять, слухають нас. Вони підходять й аплодують. Дуже багато політиків з нами спілкувалися і в нас велика підтримка серед норвезьких політичних партій, – повідомив Євдюхін.

Дискурс на користь України

Серед пересічних норвежців є невелика група людей, яка прихильно ставиться до Росії. Ростислав пояснив, що зазвичай це ті, хто пов'язаний з комуністичною партією, проти вакцин й вірить в конспірологію. Проте активіст вважає, що їх дуже мало, а більшість людей розуміють, чому Україні необхідно постачати зброю.

"Нещодавно відбулися дебати прихильників комуністів – "Партії червоних". Під час цього частина партії заявила, що змінила свою думку і розуміє, чому слід відправляти зброю в Україну. Постійно є дискурс і він на нашу користь", – зазначив Ростислав.

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Ставлення норвежців до санкцій проти росіян

Активіст розповів, що Норвегію називають країною, яка є бенефіціаром війни, бо після підняття цін на газ та нафту вона отримала величезний надприбуток. Відтак серед людей навряд можна почути думки, що санкції проти росіян шкодять економіці.

Ми постійно кажемо, що санкцій недостатньо. Їх треба підсилювати. Розповідаємо про сфери, де санкції не були впроваджені. Коли норвежці чують про це, то повністю нас підтримують. Вони дивуються, коли дізнаються, що Норвегія досі купує рибу в Росії, що йде торгівля алюмінієм, – сказав Ростислав.

Він розповів, що в Осло є так звані хороші росіяни й ті, які відкрито підтримують війну. Він зазначив, що норвежці дуже толерантні й багато серед них думають, що відмовитися від росіян не потрібно. Проте якщо громадяни країни-терористки підтримують війну, то ставляться до них різко негативно.

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Активісти ходять до посольства окупантів

Ростислав під час включення прямував до посольства терористів у Норвегії. Він зазначив, що після офіційної частини демонстрації українці в Осло спілкуються з працівниками російського посольства.

"Ми розповідаємо про їхню відповідальність в цій війні. Говоримо, що їх чекає суд. Розповідаємо норвежцям, хто живе поруч з ними", – додав активіст.