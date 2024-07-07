Як оновити дані через ЦНАП: покрокова інструкція та перелік необхідних документів

До 16 липня 2024 року усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої військово-облікові дані. Зокрема, це можна зробити через Центри надання адміністративних послуг.

У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає, як оновити свої дані, відвідавши ЦНАП, та що для цього потрібно.

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Покрокова інструкція оновлення даних у ЦНАП

Підготуйте необхідні документи. Йдеться про паспорт, РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків), також відомий як ІНП. Крім того, візьміть мобільний телефон. Знайдіть найближчий ЦНАП. Відвідайте мапу центрів надання адміністративних послуг за посиланням на сайті Міністерства цифрової трансформації України. Оберіть на карті свій населений пункт та знайдіть зручне для вас відділення ЦНАП. Здійснити запис для відвідин ЦНАП можна в онлайн-форматі, знайшовши сайт потрібного вам відділення. Пред'явіть паспорт, РНОКПП та мобільний телефон працівнику, що вас обслуговуватиме в ЦНАП. Вкажіть своє актуальне місце проживання та, якщо ви бажаєте, – електронну адресу. Отримайте підтвердження. Після внесення даних в електронну систему адміністратор видасть вам паперовий витяг із печаткою та підписом.

Дані, внесені адміністратором, автоматично з'являться в реєстрі "Оберіг".

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Додамо, що оновити свої дані можна також через ТЦК і мобільний застосунок Резерв+. Міноборони розповідало, що уже 2,3 мільйона осіб скористалися програмою.