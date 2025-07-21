Саму повістку не можна: коли і як оскаржити штраф у ТЦК

Є випадки, коли штраф за неявку по повістці можна оскаржити. Та слід пам'ятати, що оскаржити можна сам штраф, але не повістку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Коли можна оскаржити штраф за неявку по повістці?

Адвокатка з адвокатського Романа Сацика Марія Ганіна пояснила: це можливо, якщо для оскарження є реальні підстави.

Але не з'явитися по повістці у ТЦК і СП не можна – навіть якщо вже маєте відстрочку чи бронювання.

Навіть якщо людина раніше уточнювала дані, але їй знову прийшла повістка для уточнення даних, потрібно приходити знову. Не зобов'язані з'являтися по повістках тільки виключені з військового обліку. Не зняті з обліку, а повністю з нього виключені. Якщо їм прийшла повістка, то це підлягає оскарженню,

– сказала юристка.

Якщо вам надіслали повістку, а ви не прийшли – вас, як військовозобов'язаного, подадуть в розшук і ви будете зобов'язані сплатити штраф.

Та штраф можна оскаржити, якщо при винесенні постанови є порушення. Наприклад, повістка прийшла на відділення пошти вже після тієї дати, яка була зазначена в повістці для явки.

"Притягнення до відповідальності – це ціла процедура. Постанова про витягнення до відповідальності у вигляді штрафу має виноситися начальником ТЦК і СП під час засідання. І оскаржити штраф можна, наприклад, якщо вас не викликали на таке засідання. Якщо вас не повідомили належним чином про розгляд справи і у вас не було змоги себе захистити", – деталізувала Ганіна.

Оскаржити штраф можна через суд або через орган, вищий за ТЦК, де ви перебуваєте на обліку.

"Якщо ви на обліку в районному ТЦК Києва, то треба звертатися в київський міський ТЦК. Якщо це Бориспіль, Бровари, Буча та інші міста, то звертатися треба в Київський обласний ТЦК. Або в суд", – навела приклад адвокатка.

Вона радить подавати відразу до суду, щоб не пропустити строк.

"У судовому порядку оскарження може тривати досить довго. Ось ми подали з клієнтом на оскарження в червні, а у нас перше засідання призначено тільки на вересень. А загалом це може зайняти 4 – 6 місяців", – завершила юристка.