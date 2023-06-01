Треба робити це максимально жорстко: Подоляк сказав, що остаточно деморалізує росіян

Рівень мотивації у російського війська перебуває на низькому рівні. Окупантів дуже легко налякати та морально знищити.

Росіян потрібно нищити якомога ефективніше, щоб показати свій паритет над ними. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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Окупантів треба знищувати великими порціями

Михайло Подоляк наголосив, що Україні вкрай необхідні далекобійні ракети.

"Їх має бути набагато більше, ніж у нас є, з набагато більшим радіусом використання," – наголосив він.

За його словами, ідеальним варіантом могли б стати рекети із дальністю 300, 500 кілометрів, щоб можна було швидко знищувати місця накопичення живого ресурсу.

Тільки одночасне знищення великої маси мобілізованих остаточно деморалізує Росію!

– переконаний він.

Радник глави ОПУ пояснив, що морально-вольові якості Росії будуть у такому випадку на вкрай низькому рівні. До цього ще й додається диктаторський режим Путіна, коли все забороняється, а кожен твій крок контролюється.

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