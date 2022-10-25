Мене аж до сліз довело, – переселенка з Миколаєва про квіти, які їй подарував звичайний чоловік

Олена Прусова двічі втратила дім. У 2014 році, коли росіяни атакували Маріуполь, вона переїхала до Миколаєва.

Про це Олена розповіла у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу. Наразі жінка з донькою перебуває на Львівщині.

До теми Життя коротке, треба робити, що хочеться, – Олена з Миколаєва про здійснення мрії у Львові

Випадок у Львові

Будинок Олени у Миколаєві постраждав від обстрілу. Її квартира залишилася цілою. Жінка мріє повернутися додому, але наразі звикає до життя на Львівщині.

За словами Олени, їй подобається і місто, і люди. Вона розповіла про випадок У Львові, який її розчулив.

Підійшла до чоловіка, бо хотіла купити квітів. Ми розговорилися і він питає, звідки я. Розповіла, що з Маріуполя, з Миколаєва. І тоді він подарував мені ці квіти. Просто так. Знаєте, це такий вчинок… Мене аж до сліз довело! Людина просто подарувала, – пригадала жінка.

Реалізація мрії

Олена займається фотографуванням. Вона познайомилася з засновницею фонду "Інші" Софією Папірник, яка допомогла знайти роботу. Хоч фотоапарат Олени залишився у Миколаєві, але відгукнулася фотографиня Оля Дмитрів і знайшла для Олени камеру. Крім цього, Ольга допомагає їй вдосконалювати навички.

"Вони знайшли мені фотоапарат, бо всі мої речі залишилися в Миколаєві. І вже Оля затягнула мене до фотошколи Марадони. Зараз я там навчаюся. Але паралельно з цим я вивчилася на майстра манікюру і цим зараз трошки заробляю собі на життя", – розповіла Олена.

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