Відстрочка від мобілізації: як підтвердити діагноз при проходженні ВЛК

В Україні через війну з Росією триває воєнний стан і загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати на службу до армії, однак громадянам, які мають проблеми зі здоров'ям, надається відстрочка або звільнення від мобілізації.

Перелік хвороб, які звільняють від проходження служби, регламентований Положенням про військово-лікарську експертизу у ЗСУ, затвердженим наказом Міноборони, пише 24 Канал. Адвокати Ірина та Владислав Леонови пояснили, як людині, яка має проблеми зі здоров'ям, підтвердити свою непридатність до служби під час проходження ВЛК.

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Для отримання відстрочки потрібно пройти медкомісію

Правозахисники вказують, що в положенні про військово-лікарську комісію у ЗСУ зазначено перелік хвороб із статтями та пунктами захворювань, а також із поясненнями до статей захворювання та таблицями додаткових вимог до стану здоров'я. Деякі з цих діагнозів припускають визнання людини непридатною до служби в армії.

Якщо у людини є захворювання, то її направляють на проходження медичної комісії для визначення ступеня придатності до служби. Правозахисники зазначають, що необхідно дотриматися певного регламенту дій для підтвердження свого права на відстрочку.

Насамперед необхідно звернутися до військкомату із заявою про отримання військового квитка. Військовозобов'язаного в обов'язковому порядку направлять на медкомісію для визначення ступеня придатності на підставі висновку ВЛК. Для комісії можна надати всі медичні документи, що збільшить можливість встановлення правильного діагнозу.

Потрібно проконтролювати, щоб у висновку медкомісії був записаний діагноз так, як цього вимагають норми, що дають право на звільнення від проходження служби.

Якщо діагноз ВЛК відповідатиме одній із хвороб у положенні про військово-лікарську комісію у ЗСУ, у військовому квитку військово-лікарська комісія зробить запис про непридатність до служби з виключенням з військового обліку.

Також юристи попередили, що під час проходження ВЛК військовозобов'язаному потрібно обов'язково сказати про свій діагноз та самостійно контролювати процес на відповідність записів в ТЦК та СП із попереднім медичним висновком.

Якщо ж діагноз у людини підтверджено, і лікар внесе інформацію про повну непридатність до служби, ВЛК буде зобов'язана врахувати цей момент при ухваленні рішення.

Юристи зазначають, що у разі незгоди із висновком ВЛК, людина може спробувати оскаржити рішення в досудовому чи судовому порядку.

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