У ДТЕК розповіли, як Україна може найшвидше подолати дефіцит електроенергії

У компанії ДТЕК розповіли, як ми можемо якомога швидше зменшити дефіцит світла. Адже гендиректор ДТЕК зауважив, що найбільше атак росіян припало на маневрову генерацію, тобто на наші ТЕС та ГЕС.

Олександр Селищев розповів, що енергетики роблять все, щоб найближчим часом відновити частину генеруючих потужностей. Проте посадовець запевнив, що є потужності, які відновити нереально та недоцільно.

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Як можна зменшити дефіцит електрики

Отже, країні треба зосередитися ще й на будівництві генерації: базової та маневрової. Опубліковані на початку 2024 року результати моделювання фахівців Укренерго щодо подальшого розвитку енергосистеми свідчать, що країні треба 8 гігаватів сонячної та вітрової генерації, до 1,5 гігаватів газових маневрових потужностей, до 1,5 гігаватів біоТЕС та 1 гігават систем накопичення енергії (energy storage),

– розповів Селищев.

За його словами, ситуація з відключеннями світла найближчі два роки буде напруженою. Адже саме стільки часу треба, щоб збудувати велику генерацію – сонячну, вітрову, газову.

Олександр Селищев пояснив, що саме її в цей проміжок часу компаніям якраз і треба активно будувати.

Яку генерацію найкраще будувати

У найближчій і середньостроковій перспективах найкраще підхопити втрачене може вітрова генерація. Вона найдешевша з погляду повної собівартості кіловата серед інших генерацій і відносно швидко будується,

– заявив гендиректор ДТЕК.

Він уточнив, що для зведення будівництва ВЕС знадобиться рік, 2 роки – для великих об'єктів.

Селищев запевнив, що Україна має достатньо проєктів, які пройшли стадію девелопменту та готові до будівництва.

Перед цим глава правління Укренерго розповідав, як Київ планує купувати світло у компаній.