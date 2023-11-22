Попри дощ і сніг, як ЗСУ, так і окупанти продовжують атаки: втім, є виняток – аналіз ISW

В Україні погіршилися погода. Вдарив мороз, йдуть дощі та сніг. Однак, попри негоду, як наші захисники, так і окупанти продовжують вести наступальні дії на Півдні та Сході.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни. Водночас аналітики зазначили, що все ж є певні труднощі.

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"Труднощі з використанням безпілотників"

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань 20 листопада заявив, що через погані погодні умови російські обстріли правого берега зменшилися.

Речниця 14-ї окремої механізованої бригади 21 листопада повідомила, що окупаційні війська продовжують штурмувати Куп'янський напрямок, попри сніг і мороз. Надія Замрига додала, що кількість ворожих атак, скоріш за все, зменшиться через погодні умови. Втім, повністю загарбники не припинять наступальних операцій.

На необхідності зміцнення українських можливостей перед зимовим періодом нещодавно наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

В ISW зазначили, що 20 і 21 листопада російські мілблогери заявили, що як російські, так і українські війська відчувають труднощі з використанням БпЛА, зокрема, для коригування артилерійського вогню, за поганих погодних умов на всьому фронті.

Також мілблогери країни-агресора стверджували, що багнюка ускладнює рух транспортних засобів. Втім, окупанти та Сили оборони продовжують маневрувати й діяти на всіх напрямках.

ISW продовжує оцінювати, що морозні погодні умови взимку, ймовірно, спонукатимуть до відновлення більш активних бойових дій, а дощова погода, яка триває, навряд чи зупинить українські чи російські атаки,

– підсумували аналітики.

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