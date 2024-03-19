Шукає нове місце, – Подоляк сказав, як повернути Китай на бік України

Китай продовжує свою обережну політику щодо війни Росії проти України. Водночас він розуміє, що має більший вплив на глобальні процеси у світі, ніж Москва.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що Китай поводитиметься вкрай обережно, вивчаючи наявну ситуацію.

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Що означає поведінка Китаю

Подоляк зазначив, що Китай нині шукає своє нове місце. І це буде глобальне місце, тому що Росія його уже втратила, а воно не може залишатися вільним.

Звичайно, Китай претендує сьогодні на певне політичне лідерство глобального типу,

– сказав радник керівника ОП.

Пекін дуже обережно себе поводить, вивчаючи диспозиції, які нині є.

За його словами, Китай зараз розуміє, що з погляду впливу на глобальні процеси він є набагато більшим за Росію. І він не може бути партнером "карликової країни". Адже Росія поступово падатиме все нижче й нижче.

Як Україні працювати з Китаєм

Радник керівника ОП вважає, що потрібно працювати з Китаєм, пояснюючи, чому йому вигідно дистанціюватися від Росії. Адже китайська стратегія розраховується на 10 – 50 років, а не так, як живе Путін – тут і зараз.

Китаю треба чітко усвідомити, що він набагато більший і може претендувати на зовсім інші ролі,

– заявив Подоляк.

Він констатував, що Китай продовжує свою обережну політику – стабільно займає нейтральну позицію. Нам же треба пояснювати свою. Тому бажано було б, аби Пекін на різному рівні брав участь у самітах та зустрічах.

Подоляк додав, що це потрібно робити, щоб нейтральна позиція Китаю була як мінімум пролонгована, як максимум – аби Пекін починав кулуарно тиснути на Росію, пояснюючи, що світ не може існувати, коли правил не існує.

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