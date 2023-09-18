Крим повернути не складно, – Черник спрогнозував, як "перемелюватимуть" росіян

Українські захисники ведуть запеклу боротьбу з російськими окупантами на Сході та Півдні нашої країни. Зокрема, на другому напрямку для ворога має велику стратегічну вагу Крим та безпосередньо Кримський міст.

Півострів не важко повернути, якщо зруйнувати цю незаконну конструкцію та боротися з окупантами далекобійними ракетами. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу відзначив військовий експерт Петро Черник.

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Крим не складно взяти. Для цього треба завалити міст і місяць часу "перемелювати" їх (росіян – 24 Канал) далекобійними ракетами,

– пояснив військовий експерт.

Боротьба за Крим

У боротьбі за український півострів може допомогти резерв до тисячі далекобійних ракет, відзначив Черник. Наприклад, багато розмов точилося щодо ракети AGM-158.

"Треба до тисячі ракет. Тоді артерії, яка живить, – немає. Все, що пливе, – топимо", – відзначив він.

Петро Черник про боротьбу з росіянами у Криму: дивитись відео

Зокрема, ракета AGM-158 JASSM належить до класу "повітря – поверхня". Вона американського виробництва, призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних цілей, які переміщуються в будь-яких умовах і в будь-який час.

Ракета має дальність від 360 кілометрів, бойову частину 450 кілограмів і може бути інтегрована до складу озброєння бомбардувальників F-16.

"Її можна застосовувати до будь-чого: стоїть, пливе, рухається – воно б'є. Засипати тисячами (ракет – 24 Канал). Немає що їсти – пити, їм (росіянам – 24 Канал) кінець", – додав Петро Черник.

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