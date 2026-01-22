Що робити Україні, якщо переговори зайшли в глухий кут?

1. Після зашкального підняття ставок по Гренландії, настав час більш реалістичних переговорів. І тут маємо позитивні новини: Дональд Трамп особисто підтвердив, що скасовує тарифи проти європейців і йому подобається ідея Марка Рютте про отримання американського суверенітету над невеликими частинами Гренландії для побудови воєнних баз. Про це пише Вадим Денисенко.

Якщо все піде нормально, а схоже, що цей сценарій базовий, то питання Гренландії стане черговою умовною зірочнюкою на фюзеляжі Трампа. Але це не скасовує всіх тих базових викликів, які запустив Трамп. І, повторюся, з Трампом нам жити наступні три роки.

2. Рада миру – це, на жаль, один із тих викликів, на який доведеться давати відповідь. Ця структура не замінить ООН, вона має всі шанси померти доволі швидко. Не виключено, що вона була вигадана кимось із оточення Трампа, щоб збити його нав'язливу ідею балотуватися на третій термін. Адже навіщо бути президентом США, якщо можна стати королем світу? Але це гіпотези про майбутнє.

Поки Трамп буде грати в гру: ООН-2.0 і велика частина світу змушена буде йому підігрувати. У нас тут немає вибору: ми маємо наразі тягнути час, дивитися за тим, чи вироблять консолідовану позицію в ЄС і чи захоче вступати в цю раду Росія. Наш підхід має бути максимально прагматичним: якщо це допомагає в мирному процесі – ми вступаємо, не допомагає – не вступаємо.

Усі ці високопарні речі "як же ми будемо перебувати в одній організації з Росією та Білоруссю" – контрпродуктивні. Будемо, якщо знадобиться, так само, як і в ООН. Рада миру наразі виглядає як тимчасове явище до якого треба зараз саме так і ставитися.

3. Після Гренландії в Трампа вивільнитися час для України та Ірану. Я не сумніваюся, що зараз Путін запропонує якісь чергові неприйнятні умови миру і весь переговорний процес піде на нове коло. Конструкція переговорів, яка існувала досі, зайшла в глухий кут. В силу того, що ми повністю залежні від США, як головного переговорника, у нас немає іншого варіанту ніж шукати відповідь на питання: "Чому ця війна не вигідна США?".

Продовжувати жити в чотирикутнику "території – зняття санкцій з Росії – вигоди для США – європейські цінності" можна, але за рік ми не досягли практично нічого. На столі лежать ті самі карти і в 2026 році вони будуть незмінними.

4. Кампанія "війна не вигідна Трампу" – складна і системна. Але якщо до неї поставитися саме, як до кампанії, а не до кавалерійського наскоку, в неї можна зіграти.