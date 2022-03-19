Як повинна виглядати ворожа техніка: фото з хороброї Сумщини
Джерело:телеграм-канал Дмитро Живицький
Орки продовжують залишати по собі гори брухту, які нещодавно були ворожою технікою. Одна із таких зараз розташовується під Сумами.
Відповідну інформацію оприлюднив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 18 березня. Він зазначив, що саме так повинна виглядати техніка окупантів.
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Повідомляється, що колону ворожої техніки розбила 93 бригада Збройних Сил України. Наразі увесь транспорт ворога спалений, а наші війська продовжують вбивати ворогів в напрямку Тростянця.
Як повинна виглядати техніка ворога / фото Дмитро Живицький
Нагадаємо, що загарбницькі російські війська здійснили черговий артилерійський обстріл по Сумах. Інцидент трапився 18 березня. У результаті атаки загорівся склад із лаками та фарбами.