Уся суть того, що таке "ескалація" для Заходу

Ні, для Білого дому відправлення північнокорейських військовослужбовців на війну в Україну – це не ескалація.

Що означає ескалація

Ескалація – це коли гірше стає Росії. Наприклад, у результаті спецоперації дронами спалахує черговий НПЗ. Тоді це ескалація, про яку говорить міністр оборони США, пояснюючи, що так не можна.

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Якщо ж спалахують українські ТЕЦ – це не ескалація. Це, звісно, неприємно, але ж не так, щоб якось допомагати українцям. Якщо українські ракети летять у російські військові об'єкти – це ескалація. Якщо російські ракети летять в українські дитячі лікарні – це не ескалація. Це просто чергові проблеми України.

Якщо ракета або дрон росіян кудись потрапляє і вибухає – це не ескалація. А от збити її чи його – це уже страшенна ескалація. Якщо війська НАТО заходять на територію України, навіть просто щоб там постояти або брати участь у навчанні українських військових, – це найстрашніша ескалація, про яку навіть думати за жодних обставин не можна.

Якщо росіяни досягають угоди з північнокорейцями й останні посилають війська на війну проти України – це просто нові проблеми й втрати для України. Ескалації тут немає.

Коротко кажучи, ескалація – це лише коли навіть теоретично може стати гірше росіянам. А коли гірше стає українцям – це просто чергові проблеми українців. Так працює логіка "деескалації".

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Одна проблема

Ви справді вірите, що росіяни розплатяться з Кім Чен Ином лише доларами, кукурудзою та зерном за "живий товар"? І не додадуть до цього літаків або інших потрібних технологій? Кім Чен Ин ще досить молодий. Він може "кошмарити" регіон ще не одне десятиліття.

У цьому ніхто не буде винуватий, окрім деескалаторів, які свого часу вирішили, що "українські проблеми" до них ніколи не озвуться.