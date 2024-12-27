Заманюють підлітків та жінок з Африки: як діє найбільший завод "Шахедів" у Росії

Росія збільшила запуски безпілотників у цьому році. А це означає, що дронів-камікадзе у ворога теж побільшало. CNN розповіло, як ворог виробляє БпЛА в Алабузі – на найбільшому заводі з виробництва "Шахедів".

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. Зараз дрони запускають не тільки вночі чи ввечері, але й удень. Окупанти також широко використовують безпілотники-обманки, які не несуть бойову частину.

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Секретний завод в Алабузі розширили: хто там працює

Саме завод у Татарстані, за твердженням журналістів, підживлює російську війну. Медійники поговорили з українськими розвідниками, проаналізували соцмережі та супутникові знімки. І дійшли висновку – на території Алабуги звели дві додаткові будівлі та посилили охорону. Площа виробничого майданчика збільшилася на 55%.

Нові будівлі в Алабузі / Скриншот 24 Каналу

"Завод в особливій економічній зоні "Алабуга" на півдні Татарстану значно збільшив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранської розробки, використовуючи низку китайських компонентів і наймаючи дуже молоду, низькокваліфіковану робочу силу з російських підлітків і африканських жінок", – ідеться в матеріалі.

Окупанти обіцяють чоловікам, які погодяться збирати дрони, відстрочку. Для підлітків пропонують "суперелітну програму з аеронавігації та програмування дронів в Алабузькій політехніці". Туди беруть навіть дев'ятикласників.

Жінок-іноземок заманюють високими зарплатами. Ця онлайн-програма називається "Старт з "Алабуги".

Пропагандисти стверджують, що зарплата в Алабузі в понад чотири рази вища за середню місячну зарплату в Росії. Але опозиційні ЗМІ та західні аналітики вказують: дітей і мігрантів експлуатують і карають, а платять їм мало. 15-річні підлітки працюють без вихідних і свят, із батьками вони бачаться тільки по декілька годин.

Після працевлаштування вони підписують угоди про нерозголошення. У їхніх контрактах зазначено, що вони виробляють "моторні човни". Після удару українського безпілотника у квітні батьки повідомляли про часті навчання з евакуації, а також про вказівки забезпечити учнів "аварійною сумкою" з важливими документами, запасним одягом і їжею на випадок, якщо їм доведеться поспіхом виїжджати,

– ідеться в матеріалі.

Алабуга на карті Росії

Ворог намагається захистити Алабугу від атак

Росіяни збудували переходи між новими та старими будівлями. Тепер будують такий перехід від старих будівель до гуртожитку. На даху помітили протидронні сітки. Ці заходи мають убезпечити загарбника від українських атак, адже Алабугу не раз вражали.

Цікаво, що одна з китайських компаній навіть надала "обладнання для встановлення перешкод", навели дані в CNN.

Якими темпами виробляють "Шахеди"

Експерти вважають, що окупанти випереджають графік з виробництва "Шахедів". До вересня 2025-го вони мали виготовити 6 тисяч дронів. Але здається, що БпЛА вже готові.

А дронів-приманок росіяни виробляють тисячі. Увесь цей мотлох має виснажити українську ППО. До кінця 2024 року ворог планував створити 10 тисяч "Гербер" – удвічі більше за кількість "Шахедів".

Бійці ППО кажуть: якщо Росія випустить 150 безпілотників за ніч, лише 20 – 30 з них будуть "Шахедами".