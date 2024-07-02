Як проходити ВЛК та чи можна оскаржити рішення лікарів: адвокат пояснив усі нюанси

Усі військовозобов'язані чоловіки повинні проходити військово-лікарську комісію. Однак не всі громадяни достеменно знають, як повинна відбуватися процедура згідно з нормами чинного законодавства.

Тому адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб-каналі детально пояснив усі нюанси проходження ВЛК. Він також додав, що ця процедура може відбуватися під тиском, що є порушенням, передає 24 Канал.

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Як має відбуватися процедура проходження ВЛК

Адвокат наголосив, що проходження ВЛК регулюється пунктом 3 глави 2 наказу Міноборони від 14 серпня 2008 року №402. Відтак, військовозобов'язані перед оглядом повинні здати:

загальний аналіз крові, зокрема на ВІЛ, гепатит, цукор, аналіз на групу крові й резус-фактор,

рентген,

особам за 40 років обов'язково повинні виміряти тиск та провести ЕКГ.

Окрім того, за чинними нормами, до початку проведення медичного огляду ТЦК та СП повинен отримати дані щодо військовозобов'язаного від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю.

Під час проходження ВЛК військовозобов'язані повинні мати з собою медичну картку за формою №025/о, а також усі виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень тощо.

Чи можна відмовитися від проходження ВЛК

За словами Сімутіна, якщо військовозобов'язаного незаконно затримали та порушили процедуру проходження ВЛК, яка чітко прописана у наказі №402, то він може відмовитися від проходження медогляду. Чоловік може заявити, що буде проходити ВЛК лише у спосіб, який визначений чинним законодавством. Хоча відмовитися від проходження ВЛК повністю неможливо, однак після такої заяви співробітники ТЦК повинні виписати повістку та направлення на іншу дату для проходження огляду.

Які документи потрібно мати

Окрім лікарських виписок та висновків з амбулаторної картки, військовозобов'язані також повинні мати й інші документи. До прикладу, офіцери та штаб-сержанти зобов'язані надати особові справи.

Водночас адвокат наголосив, що військово-лікарська комісія не проводить огляд, а лише ставить висновок про придатність або непридатність до проходження служби. Саме тому військовозобов'язаним необхідно мати усі документи про наявні хвороби, виписки та амбулаторні карти.

Чи можна оскаржити висновок ВЛК

Адвокат наголосив, що військовозобов'язаним, які мають проблеми зі здоров'ям і їх визначають придатними, але відправляють на передову, а не до служби в ТЦК, логістичних підрозділах, навчальних центрах тощо, то варто звертатися до голови комісії та подавати скаргу.

Майже у 90% випадків після проходження ВЛК намагаються вручити повістку на відправлення до військової частини, не надавши висновку ВЛК про придатність, оформленої у вигляді довідки. Довідку видають вже разом із військовим квитком, коли пропонують поставити підпис, правда без дати – вона вже там стоїть. Щоправда, не та, якою ви отримуєте, щоб ви не змогли скористатися правом на оскарження, перебуваючи ще вдома. Бо якщо ви потрапляєте в частину, тоді оскаржувати висновок насправді можна, але на проведення повторного огляду вас просто не пустять,

– пояснив адвокат.

Загалом, оскаржити висновок ВЛК можна протягом 1 місяця. Після цього військовозобов'язаного відправлять на повторний медогляд та комісію.

Яка відповідальність за відмову від проходження ВЛК

Сімутін пояснив, що звичайну відмову проходити ВЛК можуть притягнути максимум до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. У такому випадку військовозобов'язаному можуть виписати штраф у розмірі 17 000 гривень із зобов'язанням відпустити. Окрім того, якщо буде доведено, що військовозобов'язаний не проходить ВЛК з метою ухилення від мобілізації, тоді існує ймовірність кримінальної відповідальності.

Однак відмовитися від ВЛК можна й у законний спосіб, за умови, що порушується процедура проходження медичного огляду, визначена наказом Міноборони №42. У таких випадках під час незаконного затримання необхідно внести зауваження, що процедура утримання та проходження ВЛК порушує законодавство.