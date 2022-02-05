Як про "розіп'ятого хлопчика": у Білому домі нагадали, наскільки цинічно Росія створює фейки
Джерело:Білий дім
У США добре пам'ятають усі моторошні фейки, створені Росією. Кілька з них нагадала речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 4 лютого.
Фейки різні, від "розіп'ятого хлопчика" до "таємних біологічних лабораторій". З їх допомогою Росія розпалює розбрат, де тільки може.
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Росія регулярно створює фейки, це частина її методички
"За останні кілька місяців ми – а також і низка наших союзників – здобули значну кількість достовірних розвідувальних даних про зусилля Росії використати фальшивий привід для виправдання вторгнення в Україну", – нагадала журналістам у Білому домі речниця президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена Джен Псакі.
За її словами, ці докази відбивають як відому поточну публічну інформацію, так і вчинки Росії у минулих конфліктах. При цьому Псакі наголосила: звісно, попередні дії росіян не означають, що так само буде і зараз, "але важливо розуміти контекст – на що вони здатні та яку тактику використовували".
США добре памятають усі фейки, які створювала Росія, та їхні наслідки
Ось які приклади типових російських фейків навела Джен Псакі:
- "Кілька років тому російське міністерство оборони неправдиво звинуватило США в організації таємної лабораторії біологічної зброї в Грузії, і це використала Росія для дестабілізації грузинської влади".
- "Росія також фабрикувала у Сирії історії про те, начебто напади на міжнародні колони з допомогою здійснювали повстанці чи терористи, а не режим Асада, щоб забезпечити подальшу підтримку Росією, власне, уряду Асада".
- "Глянемо у 2016 рік: російські ЗМІ підготували фальшиву заяву про сексуальне насильство проти російської емігрантки Лізи з боку біженців у Німеччині, щоб розпалити істерику проти сирійських іммігрантів по всій Європі".
- "Російське державне телебачення показало неправдивий репортаж, нібито українська армія розіп’яла трирічного українського хлопчика".
Речниця Байдена запевнила – "ще багато такого є". І мета США зараз – "позбавити Росію можливості використовувати брехню для виправдання вторгнення в Україну, і чітко донести, що ці дії, які ми бачимо, прямо виходять із їхньої методички".
Ми бачили, як вони проводили операції під фальшивим прапором і використовували плутанину для початку військових дій багато разів в історії,
– наголосила Псакі.
І підсумувала так: "Ми б хотіли надати більше інформації. Та не можемо цього зробити – є обмеження через компрометацію джерел і методів розвідки".
Тим часом зупинятися Росія у створенні фейків, вочевидь, не збирається. От тільки у лютому:
- Російська пропаганда розігнала фейк, що "Нацкорпус" готує бомбу з ядерними матеріалами.
- А перед цим збитий у Білорусі "український" безпілотник виявився російським.
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