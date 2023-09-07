Росія хоче створити "ментальну холодну війну" в Європі: які засоби вона використовує

Росія цілеспрямовано веде гібридну війну для того, щоб зменшити суспільну підтримку України. Зокрема, країна-терористка в агонії намагається вдарити по співпраці між Україною та Польщею.

Росіяни підло використовують історію і тиснуть на польське суспільство для того, аби наша держава не мала підтримки. Про це 24 Каналу розповів народний депутат “Слуги Народу” Олег Дунда.

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Росія вкидає історичні міфи

Українці повинні працювати над цим питання, а не просто звинувачувати одне одного. Російська пропаганда продовжує працювати й поширює свої наративи. Тому зараз важливо пояснити нашим друзям полякам те, що потрібно жити майбутніми надіями, загрозами, союзами тощо.

З'являється нова загроза, адже Росія намагається радикалізувати західні суспільства. Вона починає вкидати різні історичні міфи, які до фактів не мають жодного відношення, користуючись необізнаністю суспільства. Наприклад, у Франції це питання мігрантів і так званого імперського минулого,

– зазначив народний депутат.

У Німеччині й Франції росіяни вже готують майбутню "холодну" громадянську війну. Якщо там буде такий радикальний супротив, то підтримки України стане ще менше.

"Ми вимушені брати лідерство у цих питаннях і пояснювати, як з цим впоратися. Це вимагає від української влади терпіння, розуміння і наполегливої праці", – розповів Дунда.

Які наративи Росія поширює у Німеччині та Франції: дивіться відео

Російська пропаганда в дії