Чекаємо приїзду Місії ООН, – омбудсмен про розслідування теракту в Оленівці

Комітет Червоного Хреста, тривалий час не міг підтвердити офіційно, що росія не допускає їх ні до слідчого ізолятору, де загинули наші полонені, ні до вцілілих українських бійців.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, передає 24 канал.

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Лубінець сказав, що не покладає великих надій на комітет Червоного Хреста.

Однак ми чекаємо окремої місії ООН, яка створена на підставі заяви генсекретаря ООН, яка і буде займатися розслідуванням того, що відбулося в Оленівці. Щодо поранених – ми бачмо багато співпадінь зі списками поранених та загиблих, які офіційно оприлюднила росія,

– констатував він.

За його словами, окупанти тому і не дають зустрітися представникам України з пораненими, аби ми не отримали точні дані. Наразі українські розвідники докладають колосальних зусиль, аби з'ясувати, що саме відбулося в Оленівці.

"Хоча наші військові експерти заявили, що всередині СІЗО був зірваний вибуховий пристрій, який дає велику температуру. З цими висновками погодилися всі міжнародні експерти, які були долучені до цієї справи", – підкреслив Лубінець.

У Червоному Хресті ведуть переговори, щоб побачити полонених в Оленівці

Як повідомив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко, Червоний Хрест має доступ до деяких військовополонених та намагається тримати на контролі ситуацію з полоненими в Оленівці.

У Червоному Хресті хочуть побачити полонених в Оленівці та ведуть щодо цього переговори. Водночас Власенко зазначив, що прагнення Червоного Хреста побачити полонених в Оленівці є "каменем спотикання".

Речник Комітету розподілив полонених, яких утримують в Оленівці, на три категорії:

поранені, які переміщені в медустанов;

люди, які не постраждали внаслідок теракту 29 липня;

тіла загиблих людей.

Власенко наголосив, що Червоний Хрест має фахівців судово-медичної експертизи, які могли б проаналізувати причини трагедії в Оленівці.

Що відомо про теракт в Оленівці

росія 29 липня здійснила теракт в колонії окупованої Оленівки, де утримували українських військовополонених з "Азовсталі". В Офісі генпрокурора повідомили про те, що загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. За даними Associated Press, загинуло 53 людини.

За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Для вбивства росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ-А "Джміль".

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