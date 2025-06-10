Демократи взяли перерву, аби Трамп наробив дурниць: як можуть діяти далі

Протести в Лос-Анджелесі загострилися після втручання Національної гвардії США. Це грає на користь демократам. Вони обрали тактику очікування помилок Трампа для посилення своїх позицій у Конгесі та Сенаті.

Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу заявив, що ситуація в США розвивається у тривожному напрямку. На його думку, саме дії Дональда Трампа провокують виникнення складних процесів у країні – зокрема й у Білому домі.

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Демократи обрали успішну стратегію

"Демократи, здається, взяли паузу – як у боксі: дають супернику вимотатися, наробити помилок, а потім прицільно працюють з електоратом, підсилюючи сигнали про негатив. І на цьому тлі цілком реально перемагати", – зазначив Лісний.

Він додав, що демократи спершу були приголомшені поразкою, однак згодом, схоже, обрали правильну тактику: дати супернику зробити помилки, а потім – використати їх, щоб повернути контроль над Конгресом і Сенатом.

У США поступово на перший план виходить внутрішня політика. Це відволікає Трампа від зовнішніх невдач або малоефективних дій. Він дедалі більше зосереджується на подіях усередині країни,

– підкреслив політолог.

За його словами, хоч офіційний старт передвиборчої кампанії до Конгресу та Сенату очікується після літніх канікул, політична боротьба вже фактично почалася.

"Усе, що нині відбувається у негативному контексті, поки що сприймається суспільством мовчки або з млявою реакцією – не так, як зазвичай реагує опозиція. Але ці процеси працюють на користь демократів. Якщо темп збережеться, вони можуть розраховувати на реванш. Ідея в тому, щоб Трамп залишився сам на сам зі своїми гаслами, а Конгрес опинився під контролем демократів", – наголосив Лісний.

У такому разі, додав він, ситуація повториться: Дональд Трамп знову не зможе реалізувати більшість своїх ініціатив.

І, як на мене, нічого дивного тут немає. "Чорних лебедів" буде дедалі більше,

– підсумував політолог.

Він також зазначив, що американцям загалом байдуже до того, що відбувається за межами країни – вони звертають увагу лише тоді, коли щось іде зовсім не так. Усе інше для них – фоновий шум. Значно важливішим для виборця є внутрішня ситуація у США.

Трамп – нерішучий у зовнішній політиці

Лісний також підкреслив, що конфлікти на кшталт протистояння Ілона Маска й Трампа не минають без наслідків і можуть серйозно вдарити по останньому. Крім того, Трамп не демонструє себе як сильний лідер на зовнішній арені.

То зникає на кілька днів, нічого не коментує, то публікує щось, потім видаляє, згодом повертає, далі говорить про якісь "вежі" – усе це виглядає розгублено. Особливо – у питанні війни Росії проти України. Тут Трамп справляє враження невпевненої людини,

– зауважив Лісний.

Саме тому, зазначив Лісний, Трамп намагається показати рішучість на внутрішньому фронті: мовляв, "я відправляю Нацгвардію, я – альфа". Хоча насправді його успіхи на міжнародній арені майже відсутні.

Він повністю занурився у внутрішню політику. Але й там, за словами Лісного, не видно досягнень, про які Трамп постійно говорить. Навпаки – навіть такі фігури, як Ілон Маск, попереджають, що ухвалення нового бюджету може ще більше поглибити соціальне розшарування: багаті стануть багатшими, а бідні – ще біднішими. Це небезпечна риторика, яка рідко завершується чимось добрим.